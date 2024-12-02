"Унікальне" рішення Кабміну щодо закупівлі боєприпасів для ЗСУ. Колонка Сергія Згурця

Військова допомога Україні від Німеччини

Почну з гарної новини від Німеччини. До кінця грудня Україна має отримати додаткове оборонне обладнання та зброю від Німеччини на суму 650 млн євро. Про це повідомив канцлер Німеччини Олаф Шольц, який сьогодні, 2 грудня, перебував з візитом у Києві. За його словами, цей візит підтверджує, що Німеччина залишається найсильнішим прихильником України в Європі й Україна може покладатися на Німеччину. "Ми робимо те, що говоримо", - сказав Шольц.

Дійсно, допомога Німеччини є значною - це три комплекси Patriot, кілька ЗРК IRIS-T в різних модифікаціях, танки Leopard у різних версіях, сучасні САУ Panzerhaubitze 2000 та нові САУ, які наразі виробляються для України, БМП Marder, машини для розмінування і, звісно, значна кількість боєприпасів.

Німецькі оборонні підприємства, а також відома компанія Rheinmetall, мають плани створити в Україні щонайменше три оборонних підприємства. Одне з них, що займається ремонтом військової техніки німецького виробництва, вже працює. До кінця року на підприємстві планують зібрати 10 БМП Lynx – нові бойові машини піхоти німецького виробництва. Також відомо про плани розгорнути ще два підприємства. Одне буде займатися ремонтом засобів протиповітряної оборони, а інше – виробництвом боєприпасів.

До нового пакета зброї увійдуть системи ППО IRIS-T, танки Leopard та ударні безпілотники. З приводу безпілотників цікаво, що Шольцу показали низку дронів, які розробляються в Україні. Серед них були ті, що нагадують аналоги "шахед" і "ланцет". Про ці новинки ми детально писали сьогодні на сайті Defense Express.

Також були показані дрони, в яких використовується німецька система автоматичного донаведення на ціль з використанням штучного інтелекту. Цей напрямок в Україні представляє компанія Helsing. Свого часу з'явились публікації, що дрони від Helsing є маленькими TAURUS. Щодо великих TAURUS, то поки що справа не рухається, хоча Зеленський зазначав, що Україна намагається дійти згоди з цього питання у переговорах з німецькою стороною.

Унікальне рішення Кабміну щодо закупівлі боєприпасів

А далі про нашу зброю та продовження історії про необхідні дефіцитні боєприпаси для Збройних сил України. Мова йде про закупівлю боєприпасів по імпорту на підставі рішення, підписаного прем'єр-міністром Дмитром Шмигалем 29 листопада цього року. Це, на мою думку, унікальне рішення, яке дозволяє Державній прикордонній службі здійснити закупівлю боєприпасів за кошти Міністерства оборони для ЗСУ. Подібних рішень раніше не було, йдеться про 23 млрд грн.

Чому це рішення несподіване? Тому що Міністерство оборони дало згоду на те, щоб зброю та боєприпаси закуповувала Державна прикордонна служба. При тому, що Міноборони має свою Агенцію оборонних закупівель. Ця Агенція створена для того, щоб забезпечити мінімізацію витрат при закупівлі дефіцитної зброї та знизити ризики під час закупівель. Вона спеціалізується на таких контрактах, які підписуються або з виробниками, або з компаніями, уповноваженими на постачання певних видів озброєнь.

За нашими даними, цього разу йдеться про постачання озброєнь через посередницьку фірму, що розташована в Польщі. Це польська компанія, назву якої поки що не називаємо. Нюанс полягає в тому, що ця фірма обіцяє поставити дефіцитні боєприпаси п'яти категорій, починаючи від мін до мінометів, снарядів до РСЗВ, а також дефіцитні снаряди радянських калібрів.

При цьому стверджується, що ці боєприпаси будуть новими, виготовленими у 2024-2025 роках. Обсяги, які декларуються, є досить значними. Але складається враження, що за деякими обсягами готовності, поставити ці боєприпаси від цієї польської фірми є навіть більше, ніж окремі підприємства в Європі можуть виготовити за рік. Проте ми знаємо, що всі підприємства в Європі вже мають законтрактовані постачання, тому дивно, що є така фірма, яка може забезпечити постачання цих боєприпасів.

Разом з тим ця компанія просить забезпечити 100% передоплату за постачання боєприпасів. Це також дещо дивний нюанс, оскільки зазвичай контракт укладається не на 100% передоплати, а на третину - від 10% до 30%. Тобто тут йдеться про значно більші показники. Також за певними категоріями боєприпасів є збільшення вартості від цієї польської фірми.

Але це певні висновки лише за попереднім ознайомленням того, що пропонується польською фірмою. Сподіваюсь, що відповідні органи контролю знають про це набагато глибше, ніж я, спілкуючись із людьми, які дотичні до цього рішення.

Будемо спостерігати за продовженням, але пам'ятаємо про різні приклади, в тому числі й негативні, коли кілька десятків мільйонів доларів були переведені, зокрема на відому фірму "Альфа", яка обіцяла поставити боєприпаси для ЗСУ. Наразі немає ані грошей, ані цих боєприпасів. Таке рішення уряду про скерування коштів на закупівлю боєприпасів через Держприкордонслужбу, на мою думку, виглядає дещо дивним. Тож, будемо й надалі слідкувати за цією темою.

Ситуація на фронті

А далі ми поговоримо про лінію фронту. У нас декілька напрямків, які останнім часом є вкрай складними, до них додається Куп'янська ділянка Харківського напрямку, де ворог здійснював певні форсування в зоні с.Дворічна. Противнику у тому районі на двох ділянках вдалося форсувати річку Оскіл, внаслідок чого він вийшов на західний берег північніше та південніше Дворічної.

Можна припустити, що зараз здійснюються заходи по витисканню окупанта з цих незначних плацдармів, зокрема про це сьогодні, 2 грудня, говорив командир роти ударних БПЛА батальйону "Ахіллес" Юрій Федоренко. Якраз його підрозділ діє на цій ділянці та знищує ворога. Федоренко сказав, що створено всі умови, щоб противника було витіснено за рахунок дій і дронарів, і інших наших сил.

Також можемо припустити, що ворог діями з форсування р. Оскіл в зоні Дворічної намагається домогтися, аби на цей напрямок були перекинуті наші певні сили та резерви і таким чином ослабити ситуацію у зоні Куп'янська, щоб потім забезпечити більш потужні атаки як на Куп'янськ, так і Куп'янськ-Вузловий. Такими є наміри ворога, але й у нас є контрдії, які не дозволяють цим планам реалізуватися.

Карта бойових дій за 20-27 литопада

Ігор Романенко, офіцер 3-ї окремої танкової Залізної бригади з Куп’янського напрямку, розказав, що ситуація залишається стабільно напруженою. Ворог тисне з півночі, півдня та зі сходу. У Куп'янську головною задачею міської адміністрації є евакуація цивільного населення, оскільки лінія фронту проходить всього за 2,5 км від міста. Куп'янськ перебуває під постійними ударами артилерії, КАБів та FPV-дронів. Лише за жовтень та листопад по центру міста було завдано 6 ударів КАБами вагою 1,5 тонни. Противник намагається захопити цей стратегічно важливий оборонний та транспортний вузол.

Офіцер зауважив, що окупанти штурмують переважно піхотними групами. Якщо і з'являється ворожа важка техніка, то це не дуже частий випадок. Через погодні умови, загарбник використовує легку броньовану техніку, БМП, МТ-ЛБ, щоб швидше доставляти піхоту до лінії зіткнення.

Військовослужбовець додав, що основним завданням танкістів залишається стримування ворога, підтримка вогнем суміжних підрозділів, при чому підтримка вогнем не лише із закритих позицій, а й прямим наведенням. Першочерговий захід для захисту – РЕБ, а також застосовуються й інші види захисту танків. Інколи ситуація вимагає ризикувати та діяти дуже швидко особливо на тих напрямках, де противник намагається знайти слабкі місця в обороні підрозділів наших бригад. Технології дистанційного мінування постійно використовується та розвиваються, а наскільки це масово відбувається, краще хай на собі відчує окупант.

Романенко розказав, що танк "Оплот", який є результатом роботи українських розробників, знайомий танкістам вже багато років. Ця машина чудово себе показує в бойових умовах. Наприклад, дальність ефективної стрільби – до 4 км, а у порівнянні з Т-72 цей показник перевищує майже вдвічі. Також "Оплот" оснащений сучасною електронікою, захистом, відповідно, показує себе в найкращому вигляді.

Пан Ігор зазначив, що найбільшої уваги зараз потребують засоби РЕБ, безпілотні системи всіх типів, включаючи й наземні, також логістика, а саме постачання, застосування і відновлення всієї номенклатури техніки.



