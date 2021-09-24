Пожежа у костелі Святого Миколая в Києві: експерти обстежують будівлю всередині, - Ткаченко

Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко в Telegram.

"Cтартувала робота інспекції всередині костелу. Наразі проводиться технічне обстеження конструкцій та стану будівлі всередині. Який вплив пожежа мала на стіни, вітражі тощо. Також формується календарний план заходів усунення наслідків", - написав Ткаченко.

Він зазначив, що експерти дослідять термічний вплив на конструкції будівлі пам’ятки, на декоративні елементи скульптури, стіни, дах та вітражні конструкції.



За його словами, результатом обстеження буде проєкт невідкладних протиаварійних робіт.



"Це основний перший етап у процесі відновлення легендарної пам’ятки архітектури", - написав Ткаченко.

У МКІП сподіваються отримати висновок експертизи та проєктно-кошторисну документацію в середині жовтня, після чого розпочнуться роботи.

"За словами експертів, всередині приміщення зараз знаходитись небезпечно для здоров’я (висока концентрація сажі), тому працюють у респіраторах та зі спецобладнанням", - додав Ткаченко.

Нагадаємо, що у Києві ввечері, 3 вересня, загорівся Костел святого Миколая.

4 вересня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко оголосив про збір коштів на відновлення костелу Святого Миколая, який постраждав внаслідок пожежі.

Згодом, президент Володимир Зеленський поставив уряду завдання забезпечити проведення реставрації у костелі Святого Миколая у Києві.

Реставрацію костелу Святого Миколая в Києві, де сталася пожежа, розпочнуть в середині жовтня.