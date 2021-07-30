Пожежі в Туреччині: четверо загиблих, близько 140 постраждалих, туристів просять не їхати в райони, де горить ліс

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Пожежі тривають у шести провінціяях: в Анталії, Адані, Мерсіне, Муглі, Османіє та Кайсері. У ліквідації задіяно майже 40 вертольотів, 680 пожежних машин.

Чотири людини стали жертвами природних пожеж: три людини загинули в Анталії, одна - в Мармарисі. Приблизно 140 людей у лікарнях.

Курорт Турунч поки не евакуюють, у готелях немає світла та перебої з водою. У місті Ічмелер згоріла школа та будинки.МЗС України закликало громадян не їхати туди, де тривають пожежі..

"Закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів", - заявили у міністерстві

29 липня гостей і співробітників готелів в турецькому Мармарисі евакували через лісові пожежі.

Туристка Олеся Павлинська, яка відпочивала на південному заході Туреччини, розповіла, що тим, хто не вилітає додому - радять залишатись в готелях.

30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння лісових пожеж