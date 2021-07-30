Пожежі в Туреччині: четверо загиблих, близько 140 постраждалих, туристів просять не їхати в райони, де горить ліс
Чотири людини стали жертвами лісових пожеж на півдні Туреччині
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Пожежі тривають у шести провінціяях: в Анталії, Адані, Мерсіне, Муглі, Османіє та Кайсері. У ліквідації задіяно майже 40 вертольотів, 680 пожежних машин.
Чотири людини стали жертвами природних пожеж: три людини загинули в Анталії, одна - в Мармарисі. Приблизно 140 людей у лікарнях.Курорт Турунч поки не евакуюють, у готелях немає світла та перебої з водою. У місті Ічмелер згоріла школа та будинки.
МЗС України закликало громадян не їхати туди, де тривають пожежі..
"Закликаємо громадян України утриматися від поїздок до уражених стихією регіонів", - заявили у міністерстві
- 29 липня гостей і співробітників готелів в турецькому Мармарисі евакували через лісові пожежі.
- Туристка Олеся Павлинська, яка відпочивала на південному заході Туреччини, розповіла, що тим, хто не вилітає додому - радять залишатись в готелях.
- 30 липня два пожежні літаки ДСНС України вилетіли до Туреччини для гасіння лісових пожеж
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