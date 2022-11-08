Про це Володимир Зеленський розповів під час вечірнього звернення 8 листопада.

"Це вагомі саміти: "двадцятка" (саміт країн G20, – ред.), АСЕАН, Парламентська асамблея НАТО й деякі інші. Позиція України має бути й буде почута в усіх частинах світу", – сказав Зеленський.

Він розповів, що Україна працює для продовження та розширення експортної зернової ініціативи.

"Додамо ще постійний гуманітарний компонент до зернового експорту. Разом з передовими і найбільш сумлінними державами будемо збільшувати допомогу тим країнам і народам, які особливо потерпають від продовольчої кризи", – сказав президент.

Зеленський зауважив, що є перші міжнародні домовленості про співпрацю, яка "може стати основою для гарантування продовольчої безпеки на новому рівні".

"Давно говориться, що потрібна глобальна координація для порятунку найбільш бідних країн світу від голоду. І саме такий механізм координації зараз і опрацьовуємо. Сподіваюся, вдасться його реалізувати", – наголосив він.

3 листопада Володимир Зеленський заявив, що не братиме участь у саміті Великої двадцятки, який відбудеться 15-16 листопада на Балі в Індонезії, якщо там буде російський диктатор Володимир Путін.

А вже 8 листопада речник президента повідомив, що Володимир Зеленський візьме участь у саміті лідерів G20. Найімовірніше, зробить це в онлайн-форматі.

Президент Індонезії Джоко Відодо, який приймає саміт у цьому році, заявив, що очільник РФ Путін не виключає можливості присутності на G20 і за необхідності зробить це віртуально.

Міністр закордонних справ України 2007-2009 рр. Володимир Огризко вважає, що Путін буде віртуально брати участь у саміті, бо розуміє, що крім тотальної інформаційно-політичної катастрофи, він там нічого не знайде.

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