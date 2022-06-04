Про це інформує в телеграмі Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Віддати шану символу нескореності прийшли евакуйовані поранені захисники Маріуполя та дружини Героїв Азовсталі.

"Для того, щоб зберігалася пам’ять про вчинки тих героїв, які віддали своє життя і здоров’я за нашу Батьківщину. І це справді знакова подія для нас всіх", - висловився поранений захисник "Мольфар", якого евакуйований з Азовсталі.

Дружина Дениса Прокопенка, Катерина, висловила вдячність усім захисникам і підрозділам, які до останнього боронили Маріуполь: "Наразі наша задача - докласти максимум зусиль, щоб вони якнайшвидше повернулися додому. Щоб надалі ці воїни розбудовували нашу країну. Захищали, розвивали її".

"Цей прапор є символом доблесті і героїзму всіх, хто був на Азовсталі. Це представники Збройних сил, Національної гвардії, Нацполіції, полку "Азов", прикордонників, простих людей, медиків, наших працівників. Цей прапор має стати символом відродження. Коли пройде певний проміжок часу, було б дуже добре, щоб це прапор знову побував в Маріуполі, коли той буде звільнений. Піднятий на тому самому місці, де його знімали наші бійці", - зазначив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов, який доставив прапор у музей.

Прапор став одним з найголовніших експонатів виставки "Україна – розп’яття" у Музеї історії України у Другій світовій війні.

Нагадаємо, 16 травня увечері з Азовсталі у Маріуполі евакуювали 264 військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку. Віцепрем'єрка Ірина Верещук заявила, що евакуйованих з Азвосталі важко поранених українських військовослужбовців обміняють на полонених росіян після стабілізації їхнього стану. А перша заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила, що операція з порятунку захисників Азовсталі триватиме до їхнього повернення додому.

Під час брифінгу 30 травня родичі військових, що захищали Азовсталь, заявили, що вимагають від Росії дотримуватися правил Женевської конвенції до своїх рідних. А також закликали всі організації, суспільство та блогерів говорити про героїв Азовсталі, щоб повернути їх додому.

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