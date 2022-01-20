Правоохоронці Алмати повідомили про знайдені "таємні поховання бойовиків", які брали участь у заворушеннях
Поліцейські Алмати повідомили, що виявили "таємні поховання бойовиків", які брали участь у масових заворушеннях
Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан.
За словами представника департаменту міста, таємні поховання проводилися для того, щоб "ускладнити ідентифікацію" людей.
Поліція зазначає, що протестувальники "не залишали вбитих, поранених забирали із собою".
Кількість та місця таких поховань не повідомляються, бо представляють оперативний інтерес і не підлягають розголошенню.
Правоохоронці заявляли, що в Алмати під час протестів люди вчинили 7 нападів на морги та викрали 40 тіл.
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