Правоохоронці Алмати повідомили про знайдені "таємні поховання бойовиків", які брали участь у заворушеннях

Про це повідомляє Інтерфакс-Казахстан.



За словами представника департаменту міста, таємні поховання проводилися для того, щоб "ускладнити ідентифікацію" людей.



Поліція зазначає, що протестувальники "не залишали вбитих, поранених забирали із собою".



Кількість та місця таких поховань не повідомляються, бо представляють оперативний інтерес і не підлягають розголошенню.



Правоохоронці заявляли, що в Алмати під час протестів люди вчинили 7 нападів на морги та викрали 40 тіл.

Нагадаємо, що у Казахстані заарештували ексзаступника міністра енергетики й зняли з посад двох зятів Назарбаєва.

Крім того, донька Назарбаєва втратила через протести у Казахстані $200 млн, - Forbes.

2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на газ.