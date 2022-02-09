Представники ЄС додали ще 5 осіб до санкційного списку через порушення суверенітету України
Комітет постійних представників країн-членів Європейського Союзу (Coreper) погодив рішення додати ще 5 осіб у санкційний список, запроваджений у зв'язку з порушенням суверенітету України
Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.
"Посли ЄС зараз вирішили додати ще 5 людей у санкційний список осіб у зв'язку з підривом територіальної цілісності України", - сказав Йозвяк.
За його даними, ці люди сприяли проведенню виборів до Державної думи РФ в окупованому Криму.
Офіційно це рішення схвалять пізніше у лютому.
Нині санкційний список включає 177 осіб і 48 компаній.
- Нагадаємо, що 24 серпня 2021 року Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що країна передала ЄС санкційний список проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу на кордонах Білорусі та Євросоюзу.
- Європейський Союз 11 жовтня додав ще вісьмох осіб у санкційний список за окупацію Криму Росією.
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