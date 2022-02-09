Представники ЄС додали ще 5 осіб до санкційного списку через порушення суверенітету України

Про це повідомив журналіст Радіо Свобода Рікард Йозвяк у Twitter.



"Посли ЄС зараз вирішили додати ще 5 людей у санкційний список осіб у зв'язку з підривом територіальної цілісності України", - сказав Йозвяк.



За його даними, ці люди сприяли проведенню виборів до Державної думи РФ в окупованому Криму.



Офіційно це рішення схвалять пізніше у лютому.



Нині санкційний список включає 177 осіб і 48 компаній.

Нагадаємо, що 24 серпня 2021 року Міністр закордонних справ Литви Ґабріелюс Ландсберґіс заявив, що країна передала ЄС санкційний список проти режиму Олександра Лукашенка через міграційну кризу на кордонах Білорусі та Євросоюзу.

Європейський Союз 11 жовтня додав ще вісьмох осіб у санкційний список за окупацію Криму Росією.