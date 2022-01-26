Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність військового контингенту НАТО на території країни
Президент Румунії Клаус Йоханніс заявив, що Румунія готова збільшити присутність військового контингенту НАТО на своїй території
Про це повідомляє G4.
"Ми готові прийняти посилену присутність союзників на нашій території", - сказав президент і підкреслив необхідність солідарності в рамках НАТО і ЄС.
Він додав, що нарощування сил Росії в Чорноморському регіоні впливає на безпеку.
"Масове нарощування Росією військової присутності в Чорноморському регіоні впливає на міжнародну безпеку. Ці дії Росії підвищують ймовірність застосування сили проти України", - зазначив Йоханніс.
Президент Румунії закликав румунів не боятися можливої війни.
"Румунія, як член НАТО, користується всіма гарантіями безпеки. Я запевняю румунських громадян, що ми разом з нашими союзниками готові обговорювати, вирішувати і здійснювати найкращі заходи для нашої безпеки, для безпеки всіх", - резюмував Йоханніс.
- Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу очільника МЗС Румунії Богдана Ауреску щодо проведення Ради голів МЗС країн Європейського Союзу у Києві.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
28.65
Купівля 28.65Продаж 28.96
-
EUR
Купівля 32.25Продаж 32.74
- Актуальне
- Важливе