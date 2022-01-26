Президент Румунії заявив про готовність збільшити присутність військового контингенту НАТО на території країни

Про це повідомляє G4.



"Ми готові прийняти посилену присутність союзників на нашій території", - сказав президент і підкреслив необхідність солідарності в рамках НАТО і ЄС.



Він додав, що нарощування сил Росії в Чорноморському регіоні впливає на безпеку.



"Масове нарощування Росією військової присутності в Чорноморському регіоні впливає на міжнародну безпеку. Ці дії Росії підвищують ймовірність застосування сили проти України", - зазначив Йоханніс.



Президент Румунії закликав румунів не боятися можливої війни.



"Румунія, як член НАТО, користується всіма гарантіями безпеки. Я запевняю румунських громадян, що ми разом з нашими союзниками готові обговорювати, вирішувати і здійснювати найкращі заходи для нашої безпеки, для безпеки всіх", - резюмував Йоханніс.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба підтримав ініціативу очільника МЗС Румунії Богдана Ауреску щодо проведення Ради голів МЗС країн Європейського Союзу у Києві.