Президента Казахстану Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan

Про це повідомляє Informburo.kz.



"Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрали на посаду голови партії Nur Otan", - пише видання.



За статутом партії, голова - вища керівна особа. Він керує, відкриває з'їзд партії і головує на ньому, а також очолює і керує роботою політичної ради партії, його бюро.



До повноважень голови партії входять такі обов'язки:

може вносити пропозиції щодо висунення кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра, членів до політради партії, її бюро;

координує роботу депутатської фракції партії в мажилісі;

вживає заходів щодо зростання авторитету і впливу партії в суспільстві, зміцнення і вдосконалення її внутрішньої політики;

вирішує питання про відповідність займаним посадам керівників філій;

приймає рішення щодо вдосконалення структури органів партії;

без довіреності виступає від імені партії, може видавати її посадовим особам партійних органів на право представляти партійні інтереси;

може приймати рішення з усіх питань діяльності партії: видає постанови, підписує фінансові та інші документи, володіє правом прийому і звільнення працівників партійних органів і апаратів;

ініціює через депутатську фракцію партії в мажилісі питання про висловлення вотуму недовіри уряду і його членам.

Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.

У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".

Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".

10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.

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Видання пише, що Нурсултан Назарбаєв передав свої повноваження в партії Nur Otan Касим-Жомарту Токаєву 23 листопада 2021 року.