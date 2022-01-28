Президента Казахстану Токаєва переобрали головою правлячої партії Nur Otan
Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва переобрали на посаду очільника партії Nur Otan
Про це повідомляє Informburo.kz.
"Президента Казахстану Касим-Жомарта Токаєва обрали на посаду голови партії Nur Otan", - пише видання.
За статутом партії, голова - вища керівна особа. Він керує, відкриває з'їзд партії і головує на ньому, а також очолює і керує роботою політичної ради партії, його бюро.
До повноважень голови партії входять такі обов'язки:
- може вносити пропозиції щодо висунення кандидатів у президенти, у депутати парламенту, прем'єр-міністра, членів до політради партії, її бюро;
- координує роботу депутатської фракції партії в мажилісі;
- вживає заходів щодо зростання авторитету і впливу партії в суспільстві, зміцнення і вдосконалення її внутрішньої політики;
- вирішує питання про відповідність займаним посадам керівників філій;
- приймає рішення щодо вдосконалення структури органів партії;
- без довіреності виступає від імені партії, може видавати її посадовим особам партійних органів на право представляти партійні інтереси;
- може приймати рішення з усіх питань діяльності партії: видає постанови, підписує фінансові та інші документи, володіє правом прийому і звільнення працівників партійних органів і апаратів;
- ініціює через депутатську фракцію партії в мажилісі питання про висловлення вотуму недовіри уряду і його членам.
- Нагадаємо, 2 січня у Казахстані спалахнули масові протести через ціну на скраплений газ, який з початку року подорожчав удвічі. На тлі протестів уряд Казахстану пішов у відставку.
- У ЗМІ з'явилися відео, де можна побачити "миротворців" з Росії, що прибули до Казахстану, який охопили масові протести. Російські військові, а саме підрозділи 45-ї окремої бригади спеціального призначення, прилетіли до Казахстану для допомогои у придушенні протестів, у яких президент Казахстану бачить "терористичну загрозу".
- Згодом президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв заявив, що віддав наказ стріляти в мітингувальників на ураження без попередження, а також подякував очільнику РФ Володимиру Путіну за "допомогу в ліквідації погромів".
- 10 січня Міністерство внутрішніх справ Казахстану повідомило про затримання 7939 людей.
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