Таку думку він висловив в етері Еспресо.



Дипломат дав коментар щодо можливих реакцій НАТО на виклики та загрози, які постійно створює РФ у Чорному морі.



"Зараз перебільшується значення того, що називається чорноморським флотом РФ, бо насправді фахівці говорять, що це не флот, а флотилія, особливо після відходу крейсера "Москва" та пошкоджень декількох інших російських кораблів. Щодо слів генерального секретаря НАТО Столтенберга, що Альянс буде збільшувати свою присутність та контроль, це лише прекрасні слова, тому що нема розв'язання нагальної проблеми, щоб прибрати загрозу з боку РФ у Чорному морі. А прибрати можна лише одним способом – озброїти Україну, яка сама усуне цю небезпеку", - наголосив надзвичайний і повноважний посол України.



Володимир Огризко зауважив, що таку лінійну логіку треба пояснювати нашим західним партнерам, тобто дайте нам ракети дальністю на 300 км і загроза з боку чорноморської флотилії РФ зникне.



"Туреччина вже у цьому плані робила добру справу, яку може продовжувати робити, вона може заборонити входження російських воєнних кораблів в акваторію Чорного моря через протоки Босфор та Дарданелли. Відповідно, Росії нема куди буде діватися, а все що у неї залишилося, вона швиденько пережене до Новоросійська. От і вся історія з загрозою у Чорному морі. Україна має право на самооборону, яке закріплене у статуті ООН, тобто якщо на тебе нападають з Чорного моря, то ти маєш всі моральні, політичні, юридичні підстави цю загрозу знищити. Тому, мені дуже хотілося б, щоб у НАТО активніше почали думати про ситуацію у Чорному морі, але не у плані чергових словесних конфігурацій, а через надання Україні необхідного озброєння, щоб це питання нарешті вирішити", - підсумував Огризко.

28 вересня українська розвідка повідомила, що росіяни передислокували частину персоналу чорноморського флоту в Новоросійськ і розподілили авіацію з окупованого Криму по аеродромах у РФ

22 листопада у міноборони Британії зазначили, що чорноморський флот РФ не може почуватися безпечно навіть у Новоросійську

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