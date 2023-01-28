Пригожин та "пригожини" балансують на межі життя та смерті, - Фейгін

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ми бачимо фрагментацію та розпушування російської влади. Фактично Пригожин, як якась нова субстанція влади, конфліктує з інституціональними її частинами: генштабом, міноборони, адміністрацією президента. Частини влади, що здавалася однорідною, починають між собою з’ясовувати стосунки. Причому, враховуючи війну, способи з’ясування криваві. Одна справа – ділити гроші, посади, апаратний вплив, а зовсім інша справа – коли ділити. Це фактично питання життя й смерті. Адже Пригожин балансує на межі життя й смерті. Щодо генштабу, то по-іншому питання вирішуються – немилість, неуспіх, відставка, ще щось подібне. Але для "пригожиних", я навіть не кажу про одного Пригожина, – це питання життя й смерті для всього середовища, консолідованого навколо таких вільних радикалів, таких елементів броунівського руху, які появилися з війною. Вони були й раніше, але вони не мали таких можливостей, які надала війна", - зауважив опозиціонер.

Марк Фейгін переконаний, що з відома Путіна Пригожин отримав дозвіл набирати зеків із місць позбавлення волі, але головний провідник цих рішень – Луб'янка, ФСБ, яка до певного моменту дуже потурала Пригожину, його контролювала, і він був її людиною.

"Пригожин 9 років сидів, працював у Петербурзі й так зблизився з тодішнім керівництвом, яке стало керівництвом Росії, що без зв’язків зі спецслужбами, передусім ФСБ, він не зміг би нічого досягти ні у фінансовій сфері, ні у створенні такої структури, як ПВК Вагнера. По суті, вона є продовженням держави, але таким особливим, що якоїсь миті почала претендувати на саму цю державу. Поза сумнівами, це ФСБ, спецслужби, які через Пригожина змагаються з армійським керівництвом. Усього цього не було б, якби дійсно Україну, Київ взяли за три дні, цього можна було б уникнути. Але ніщо так не консолідує, не усуває суперечності, хай навіть на деякий час, як воєнна перемога. Однак, у перемоги багато батьків, а поразка завжди викликає головні російські запитання: хто винен? що робити? скільки коштує? Тому Пригожин – це така важлива публічна частина протистояння всередині колективного Путіна, системи влади, яку створив Путін і яка створила Путіна", - підсумував Фейгін.

4 січня аналітики Інституту вивчення війни вважають, що Пригожин намагається перекласти на міністерство оборони Росії відповідальність за провали у Бахмуті

20 січня стало відомо, що міністерство фінансів США визнає Вагнер транснаціональною злочинною організацією

21 січня Пригожин написав лист в Білий дім

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