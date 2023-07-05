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OPINION

Про особистісність української політики

Алла Лазарєва
5 липня, 2023 середа
18:03
Погляд Алла Лазарєва

Найбільша вразливість української внутрішньої політики в тому, що вона залишається дуже особистісною

Клановою або "трибальною", як сказали б французи. Конкурують не проєкти, не ідеології, не способи світобачення — конкурують персоналії. Шлейф емоцій, що тягнеться за кожним (кожною) з харизматиків, регулярно підгорає, — зусиллями конкурентів, або через прикрі вчинки того чи іншого лідера.

Загалом "любити" або "не любити" політиків — сумнівна вправа: емоції заважають визначитись та уважно розкласти по поличках всі "за" та "проти".

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Чим менше емоцій в ставленні до політсили, чим більше логіки, раціо, аналізу, тим вищий шанс зробити вибір в інтересах України, а не тих чи інших зацікавлених осіб. Та сама політична постать в певний період може рухатися в ногу з історією, працювати на поступ, а в інший — вичерпатись або навіть діяти на шкоду. Прикладів — море.

Будь ласка, не втягуймо себе до колективної істерики, що розганяється зараз по соцмережах та знов зіштовхує українців лобами. В нашій історії це було стільки разів! І завжди — в інтересах ворога. Це прекрасно, що в Україні — плюралізм, і що ми можемо сперечатись до нестями, в пошуках істини. Користаймось цією свободою з належною відповідальністю.

Джерело

Про авторку. Алла Лазарєва, журналістка

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