Прокуратура ЄС готова розслідувати випадки ухиляння від санкцій проти Росії, коли це порушення визнають злочином
Очільниця Європейської прокуратури Лаура Ковеші заявила, що її відомство готове до розслідування випадків ухиляння від санкцій Європейського Союзу проти Росії, коли це порушення буде криміналізоване на рівні блоку
Про це Ковеші сказала в інтерв’ю Bloomberg.
"Ми, безумовно, готові, ми можемо це зробити. Одним із можливих злочинів, пов'язаних з порушенням санкцій, є контрабанда, і ми вже можемо це розслідувати. Тож ми могли б почати вже сьогодні, якби у нас були правові інструменти", – сказала вона.
Зокрема, глава EPPO нагадала, що однією з перших високопосадовців Євросоюзу прибула в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, де підписала угоду про обмін інформацією для розслідування ймовірних випадків шахрайства з коштами фондів ЄС.
"Ми маємо досить міцний контакт з українським Офісом генерального прокурора і очікуємо на отримання Європейською прокуратурою потенційної нової функції, щоб тісніше співпрацювати з українськими колегами", - додала Ковеші.
Також, за її словами, головною перешкодою для розслідувань ухиляння від санкцій є те, що членами Європейської прокуратури є лише 22 з 27 країн-членів ЄС. Деякі країни, як-то Польща, відмовляються від будь-якої співпраці з органом.
"Це дуже велика проблема, тому що існують зв'язки з компаніями або людьми в Польщі", але коли тамтешній уряд "каже, що ми не співпрацюємо, це явно впливає на наше розслідування", пояснила Ковеші.
Європейська прокуратура є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування та судове переслідування фінансових злочинів, включаючи шахрайство, відмивання грошей і корупцію.
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