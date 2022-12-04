Прокуратура ЄС готова розслідувати випадки ухиляння від санкцій проти Росії, коли це порушення визнають злочином

Про це Ковеші сказала в інтерв’ю Bloomberg.

"Ми, безумовно, готові, ми можемо це зробити. Одним із можливих злочинів, пов'язаних з порушенням санкцій, є контрабанда, і ми вже можемо це розслідувати. Тож ми могли б почати вже сьогодні, якби у нас були правові інструменти", – сказала вона.

Зокрема, глава EPPO нагадала, що однією з перших високопосадовців Євросоюзу прибула в Україну з початку повномасштабного вторгнення РФ, де підписала угоду про обмін інформацією для розслідування ймовірних випадків шахрайства з коштами фондів ЄС.

"Ми маємо досить міцний контакт з українським Офісом генерального прокурора і очікуємо на отримання Європейською прокуратурою потенційної нової функції, щоб тісніше співпрацювати з українськими колегами", - додала Ковеші.

Також, за її словами, головною перешкодою для розслідувань ухиляння від санкцій є те, що членами Європейської прокуратури є лише 22 з 27 країн-членів ЄС. Деякі країни, як-то Польща, відмовляються від будь-якої співпраці з органом.

"Це дуже велика проблема, тому що існують зв'язки з компаніями або людьми в Польщі", але коли тамтешній уряд "каже, що ми не співпрацюємо, це явно впливає на наше розслідування", пояснила Ковеші.

Європейська прокуратура є незалежним органом ЄС, відповідальним за розслідування та судове переслідування фінансових злочинів, включаючи шахрайство, відмивання грошей і корупцію.

1 грудня країни Європейського Союзу попередньо погодили угоду про граничну ціну на російську нафту в 60 доларів за барель.

1 грудня в уряді Німеччини заявили, що переговори про вступ України до ЄС розпочнуться найближчим часом.

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