Промоутер спрогнозував завершення кар'єри Джошуа в разі другої поразки Усику

Про це повідомляє "Спорт 24".



За словами Красюка, Джошуа у бою-реванші з Усиком має битися за свою честь.



"Якщо Усик двічі поспіль поб'є Джошуа, то Ентоні має завершити кар'єру. Йому в принципі нема за що боротися. Нині йдеться не про гроші. Зараз йдеться про его, про честь та гідність його як воїна. І він як воїн доводитиме. Тому що для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику двічі поспіль – його кар'єра в принципі вже не має майбутнього", - сказав Олександр Красюк.

Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).



Кличко програв Джошуа нокаутом у 2017 році та завершив після цього кар'єру.