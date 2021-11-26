Промоутер спрогнозував завершення кар'єри Джошуа в разі другої поразки Усику
Генеральний директор K2 Promotions Ukraine Олександр Красюк вважає, що Ентоні Джошуа завершить кар'єру, якщо програє Олександру Усику вдруге
Про це повідомляє "Спорт 24".
За словами Красюка, Джошуа у бою-реванші з Усиком має битися за свою честь.
"Якщо Усик двічі поспіль поб'є Джошуа, то Ентоні має завершити кар'єру. Йому в принципі нема за що боротися. Нині йдеться не про гроші. Зараз йдеться про его, про честь та гідність його як воїна. І він як воїн доводитиме. Тому що для нього це останній шанс. Якщо він програє Усику двічі поспіль – його кар'єра в принципі вже не має майбутнього", - сказав Олександр Красюк.
Олександр Усик 25 вересня у Лондоні переміг Ентоні Джошуа та відібрав у нього титули чемпіона світу в надважкій вазі за версіями WBO (Всесвітньої боксерської організації), WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).
Кличко програв Джошуа нокаутом у 2017 році та завершив після цього кар'єру.
- Нагадаємо, 17 листопада Тайсон Ф'юрі висловив бажання провести наступний поєдинок проти Олександра Усика за звання абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі.
- 24 листопада британський боксер Тайсон Ф'юрі заявив, що дуже хоче провести наступний бій проти Олександра Усика.
- 25 листопада Ф'юрі заявив, що зараз йому цікаві тільки бої проти Усика та Джошуа.
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