Промоутер Усика відшукав "рецепт" перемоги над Джошуа

Про це повідомляє vRINGe.com.

За його словами, інструкцією для всіх бійців, як перемагати британця є перший бій Енді Руїса проти Ентоні Джошуа, в якому він нокаутував чемпіона.

"Бій Джошуа з Енді Руїсом - немов інструкція для всіх бійців. Але тут є важливий момент. Джошуа не готувався до Руїса, адже той був пізньою заміною. Він програв випадково і за кілька місяців виправив свої помилки. Причому легко виправив. І повернув свої титули", - сказав Красюк.

Він також звернув увагу, що бій проти Усика буде для Джошуа першим серйозним протистоянням з шульгою.

"Джошуа лише раз бився з шульгою. Причому це був його перший титульний бій - з Чарльзом Мартіном. Чесно кажучи, Мартін випадково став чемпіоном. Йому просто пощастило взяти титул без перемоги - суперник отримав травму під час бою. Це був перший та останній досвід Джошуа в чемпіонських боях проти шульги. А технічного і розумного шульгу він взагалі ніколи не бачив. Тому я вважаю, що протистояння з Усиком буде найважчим викликом в його кар'єрі", - переконаний Красюк.

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем".

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

21 вересня стало відомо, що Ентоні Джошуа заробить за поєдинок з Олександром Усиком $20,5 млн.

Гарантований гонорар Усика за бій з Джошуа складе $4,1 млн.

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