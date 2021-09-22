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Головна Спорт Промоутер Усика відшукав "рецепт" перемоги над Джошуа

Промоутер Усика відшукав "рецепт" перемоги над Джошуа

22 вересня, 2021 середа
11:36
Спорт Олександр Красюк

Промоутер Олександра Усика Олександр Красюк заявив, що український боксер використовуватиме у бою з Ентоні Джошуа переможний досвід Енді Руїса

Про це повідомляє vRINGe.com

За його словами, інструкцією для всіх бійців, як перемагати британця є перший бій Енді Руїса проти Ентоні Джошуа, в якому він нокаутував чемпіона.   

"Бій Джошуа з Енді Руїсом - немов інструкція для всіх бійців. Але тут є важливий момент. Джошуа не готувався до Руїса, адже той був пізньою заміною. Він програв випадково і за кілька місяців виправив свої помилки. Причому легко виправив. І повернув свої титули", - сказав Красюк.

Він також звернув увагу, що бій проти Усика буде для Джошуа першим серйозним протистоянням з шульгою.  

"Джошуа лише раз бився з шульгою. Причому це був його перший титульний бій - з Чарльзом Мартіном. Чесно кажучи, Мартін випадково став чемпіоном. Йому просто пощастило взяти титул без перемоги - суперник отримав травму під час бою. Це був перший та останній досвід Джошуа в чемпіонських боях проти шульги. А технічного і розумного шульгу він взагалі ніколи не бачив. Тому я вважаю, що протистояння з Усиком буде найважчим викликом в його кар'єрі", - переконаний Красюк. 

Поєдинок Усик - Джошуа відбудеться 25 вересня у Лондоні на стадіоні "Тоттенгем". 

Українець є обов'язковим претендентом на титул WBO (Всесвітньої боксерської організації) у надважкій вазі. Британець - чемпіон WBO та володіє двома іншими титулами - WBA (Всесвітньої боксерської асоціації) та IBF (Міжнародної боксерської федерації).

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Бокс
Олександр Усик
Ентоні Джошуа
Енді Руїс
Олександр Красюк
Чарльз Мартін
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