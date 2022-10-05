Про це йдеться в заяві МЗС України.

"Довгий перелік злочинів та грубих порушень Росією міжнародного права з початку її повномасштабної агресії проти України сьогодні поповнився ще одним злодіянням – незаконною спробою взяти під своє управління Запорізьку атомну електростанцію. Розглядаємо відповідний указ президента РФ з цього приводу нікчемним", – йдеться в заяві.

МЗС України засудило цей злочин, який "ще більше посилює ризики та загрози у сфері ядерної безпеки, спричинені російською окупацією ЗАЕС" та закликало всі держави до послідовної позиції щодо наслідків таких дій для держави-терориста.

"Пропонуємо Європейському Союзу, державам Групи Семи та іншим партнерам невідкладно розглянути запровадження санкцій проти російської державної корпорації "Росатом", афілійованих з нею компаній та інституцій, а також інших ключових чинників атомної енергетики Росії. Закликаємо країни-члени Міжнародного агентства з атомної енергії обмежити співробітництво у рамках будь-яких проєктів з Росією, яка вдається до неприхованого ядерного шантажу всього світу. Розраховуємо на чітку позицію та ініціативну роль у цих питаннях з боку Генерального директора МАГАТЕ", – йдеться в заяві МЗС.

Окрім того, в міністерстві попередили про кримінальну відповідальність і незворотність покарання для громадян РФ, які виконуватимуть злочинні накази щодо привласнення об’єкта цивільної ядерної інфраструктури України.

"Вимагаємо від російської сторони забезпечити безпеку та недоторканність громадян України, які продовжують виконувати критичні функції на атомній електростанції. Вчергове наголошуємо на нагальності максимальної мобілізації зусиль всіх членів світового співтовариства з метою забезпечення якнайшвидшої деокупації Запорізької АЕС та її повернення під контроль України як єдиного способу усунення нинішніх загроз у сфері ядерної безпеки", – наголосили в МЗС України.

4 жовтня президент України Володимир Зеленський підписав указ про визнання нікчемними актів РФ, які порушують суверенітет та територіальну цілісність нашої країни.

5 жовтня президент країни-агресора Володимир Путін видав указ про передачу Запорізької АЕС під контроль Росії. Енергоатом заявив, що вважає "нікчемними, абсурдними та неадекватними указ Путіна й інші видані в Росії "документи" щодо Запорізької АЕС".

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