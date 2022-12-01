Пропонувала сухпайки в обмін на підтримку агресора й "здавала" учасників руху опору: в Лимані затримала поплічницю окупантів
Під час захоплення Лиману місцева мешканка добровільно пішла на співпрацю з ворогом і приєдналась до лав місцевої окупаційної адміністрації. Її призначили "головою мікрорайону "Північний"
Про це повідомляють у пресслужбі Служби безпеки України
Колаборантка сприяла поширенню кремлівського режиму і "здавала" агресору учасників руху опору. Тако вона допомагала загарбникам організовувати незаконний референдум.
Для забезпечення підтримки "нової влади" і збору потрібної кількості "голосів" вона пропонувала "гумдопомогу" з Росією у вигляді продуктового набору з пропагандистськими листівками.
У разі незгоди підтримати фейковий плебісцит, погрожувала "скаргою" до окупаційних органів та репресіями. Вона передала окупантам "списки" українських патріотів, які потенційно могли чинити спротив агресору.
Після звільнення Лиману колаборантка намагалась переховуватись. Проте їй це не вдалося. Зловмисницю затримали, їй загрожує до 10 років ув’язнення.
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