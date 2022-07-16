Про це розповіла травматерапевтка, ЕМДР терапевтка, координаторка кризової психологічної служби міста Львова Оксана Наконечна в ексклюзивному інтерв'ю для Еспресо.

За словами Оксани Наконечної, посттравматичний синдром можуть мати і люди, які не беруть безпосередньо участь у бойових діях, але щодня переживають за своїх рідних на фронті. Однак прості, буденні речі можуть допомогти пережити важкий період.

"Такі люди теж можуть мати симптоми посттравматичні. Знову ж таки, скажу банальні речі насправді. Є слоган такий: "Прості речі рятують життя". Зосередження на щоденному побуті, на тому, як ми живемо, що ми робимо, менше переглядати новини. Коли контактують жінки із чоловіками, які є на фронті, треба говорити про банальні речі", - стверджує Наконечна.

На думку терапевтки, з рідними, які захищають нашу країну на фронті, потрібно говорити не лише про війну, а й про мирні справи. Наприклад, розказати про нові дитячі малюнки чи передати привіт від сусіда. Такі розмови дозволяють не втратити захисникам і захисницям контакт із мирним життям, що допоможе зберегти стосунки після повернення військових додому.

"І коли вони (військові. - Ред.) повертаються, то не мають цієї ниточки контакту. Важливо її зберігати. Щоби, коли вони повертаються, не почувалися чужинцями, які уявлення не мають, що відбувалося за той час, коли їх не було вдома". - каже вона.

Оксана Наконечна також зауважила, що в нас воюють не лише чоловіки, а й жінки. Тому варто про це так само пам'ятати.

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