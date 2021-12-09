Протягом трьох років за корупцію покарали 111 депутатів, - генпрокурор
Генпрокурорка Ірина Венедіктова повідомила, що правоохоронці притягнули до кримінальної відповідальності за корупцію 111 депутатів усіх рівнів за останні три роки
Про це вона заявила під час конференції "Сім років антикорупційної реформи", передає Еспресо.TV.
"За останніх три роки до кримінальної відповідальності за корупцію притягнуто 5,5 тис. осіб, з яких 111 - депутати усіх рівнів", - сказала Венедіктова.
Генпрокурорка додала, що лише цього року до суду направили обвинувальні акти стосовно 3,5 тис. осіб, яким інкримінували корупційні злочини.
"Тобто, щодня ми скеровуємо до суду в середньому 11 справ цієї категорії стосовно 16 осіб", - наголосила вона.
За словами генпрокурорки, протягом 2021 року правоохоронці знешкодили 60 злочинних організованих груп, половина з яких - в державних органах влади. При цьому сума встановлених збитків у корупційних справах цьогорічні сягнула вже 3 млн грн.
- Нагадаємо, 23 листопада 2021 нардепи ініціювали створення ТСК з розслідування корупції, яка призвела до бюджетних втрат. Вона має розслідувати факти, що призвели до втрат прибуткової частини українського держбюджету.
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