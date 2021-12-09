Протягом трьох років за корупцію покарали 111 депутатів, - генпрокурор

Про це вона заявила під час конференції "Сім років антикорупційної реформи", передає Еспресо.TV.



"За останніх три роки до кримінальної відповідальності за корупцію притягнуто 5,5 тис. осіб, з яких 111 - депутати усіх рівнів", - сказала Венедіктова.



Генпрокурорка додала, що лише цього року до суду направили обвинувальні акти стосовно 3,5 тис. осіб, яким інкримінували корупційні злочини.



"Тобто, щодня ми скеровуємо до суду в середньому 11 справ цієї категорії стосовно 16 осіб", - наголосила вона.



За словами генпрокурорки, протягом 2021 року правоохоронці знешкодили 60 злочинних організованих груп, половина з яких - в державних органах влади. При цьому сума встановлених збитків у корупційних справах цьогорічні сягнула вже 3 млн грн.



Нагадаємо, 23 листопада 2021 нардепи ініціювали створення ТСК з розслідування корупції, яка призвела до бюджетних втрат. Вона має розслідувати факти, що призвели до втрат прибуткової частини українського держбюджету.

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