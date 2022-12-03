Срач навколо них не вщухає. Навпаки, з настанням холодів, коли проблема буде посилюватися, резонанс буде тільки зростати.

Срач не тому, що пункти не працюють. Зараз війна і скажемо прямо – ніхто не чекає від влади бездоганності. У срачу інша причина. Пункти "незламності" крінжово розпіарені. Починаючи з назви, яка, на мою думку, не є виваженою, закінчуючи захмарними обіцянками, які сформували у людей завищені очікування.

Влада розпіарила ці пункти обігрівання як такі, де можна і погрітися, і зарядитися, і інтернет, і кип'яток і все, що завгодно. На ділі, більшість місць, оголошених пунктами "незламності" не мають нічого, навіть генераторів. Світло там є тільки тоді, коли є на районі. Персоналу шкіл і дитсадків не платять за додатковий функціонал, тому вони максимально саботують. На сайті проєкту написано, що пункти цілодобові, але це відверта неправда. Звичайно, коли люди мають такі високі очікування і такий низький результат, вони просто бісяться і готові розірвати брехунів на шмаття.

Якщо хочеш, щоб у листопаді в тебе було тепло і світло, генератори треба замовляти в травні, а не в жовтні

Відкриття пунктів "незламності" мало початися не з анонсу президента. Десь на початку квітня, коли окупантів було відкинуто від Києва і стало зрозуміло, що війна надовго, мав бути розроблений план на випадок нищення інфраструктури. Передбачити атаки Росії на трансформатори було легко. Московити максимально нищать цивільну інфраструктуру у всіх своїх війнах.

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До травня цей план мав би бути розроблений, затверджений і профінансований. В травні мали бути замовлені генератори з таким розрахунком, що необхідна кількість буде вироблена і доставлена в Україну протягом 3-4 місяців. Це елементарні основи проджект-менеджменту. Якщо хочеш, щоб у листопаді в тебе було тепло і світло, генератори треба замовляти в травні, а не в жовтні.

Думаю, бюджет не сильно збідніє, якщо доплатить шкільним вахтерам бодай кілька сотень гривень саме за пункти "незламності"

Рішення про пункти обігрівання на базі дитячих закладів розумне і логічне. Так само логічно було провести інструктаж для працівників ще в червні-липні, а не поставити всіх раком і оголосити, що з завтрашнього дня ви пункт "незламності" і робіть що хочете, це ваші проблеми.

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Ще було б логічно доплатити працівникам шкіл за додаткове навантаження. Думаю, бюджет не сильно збідніє, якщо доплатить шкільним вахтерам бодай кілька сотень гривень саме за пункти "незламності". Хай би вони розуміли, що це їхня робота, за яку вони отримують гроші й ставилися до людей відповідно. Бо ентузіазм і емпатія, це добре, але за роботу треба платити, це справедливо.

І, звичайно, долучати на мапу тільки ті пункти, які реально функціонують, а не тупо оголосити пунктами "незламності" всі школи та садочки, які є в Україні для красивої цифри в 4000 пунктів, з яких реально працює ледве 1-2%.

І так, звичайно, ніяких срачів тоді б не було.

Джерело

Про автора: Сергій Марченко, експерт ринку праці, блогер.

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