Путін апелює до минулого, бо немає що запропонувати росіянам у майбутньому, - військовий історик Павлов
Військовий історик Василь Павлов вважає, що Путіну немає що запропонувати російському населенню у майбутньому, а тому він часто апелює до історичних подій
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо"
"Поточна риторика Кремля ніяк не змінилася за рік війни. Вони не можуть запропонувати візію майбутнього. Замість цього вони пропонують візію минулого. Заява Путіна про те, що вони мають повернути історичні землі ніяк не повʼязана з майбутнім. Все, що вони намагаються називати цілями цієї війни привʼязується в рівні історичної памʼяті. Проте це ніяк не спрямовує Росію в майбутнє", - пояснив Павлов.
Історик зауважив, що російська пропагандистська машина досі використовує методи радянської пропаганди
"У кожному виступі Путіна будь-які посилання до Другої світової війни схожі до найгірших штампів радянської пропаганди, попри те, що сучасна російська пропагандистська машина створила дуже багато елементів та технологій. Проте протягом всього року повномасштабної війни росіяни з усіх можливих варіантів обирають найгірший. Чому так для мене залишається загадкою", - додав він.
- 23 лютого аналітики ISW ствердили, що Володимир Путін може просувати наративи щодо "історичних кордонів" для виправдання агресії проти Молдови й країн Центральної Азії
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