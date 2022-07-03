Путін буде нарощувати стратегію залякування, - політолог Піонтковський

Таку думку він висловив в етері Еспресо.



"Путін мав дві можливості здобути перемогу. Перша – це успіх бліцкригу, захопити столицю, посадити там якогось Марчука чи Януковича, Медведчука. Майже, як у 1968 році було, коли захопили Чехословаччину. Радянський пасажирський літак запросив посадку у Празі, звідти вискочили спецпризначенці, прибігли до центрального комітету, заарештували Дубчека (Александер Дубчек - перший секретар ЦК Компартії Чехословаччини був ініціатором кампанії лібералізації "Празька весна", яка завершилася введенням радянських танків та зміцненням комуністичного режиму - ред.), побили його, відвезли до Москви й на цьому усе закінчилося. Але такого не сталося", - прокоментував політолог.



Андрій Піонтковський пояснив, що другий варіант перемоги полягав у надзвичайному тиску європейських країн, включно з такими лідерами як Драгі, Макрон і Шольц.



"Італійський план був планом капітуляції, припинення вогню. Далі за планом було прописано відновити двосторонні російсько-українські переговори щодо спірних територій. Тобто те, що вже захоплено, а це не лише ОРДЛО та Крим, а й частина Херсонської й Запорізької областей, то це тепер спірні території. Зрозуміло, що це поразка України та її капітуляція. Справа вже, навіть, не у територіях, а цей план містив також обмеження, за якими мало не з пістолетиками залишали українців, забороняли імпорт озброєнь і так далі. Це був серйозний шанс. Розчарування дуже велике", - зауважив Піонтковський.



Політолог зазначив, що зараз у Путіна не залишилося інших варіантів, крім терору, тобто примушення України через терор поступитися агресору.



"Якщо раніше він хотів, щоб Драгі, Макрон і Шольц примусили українське керівництво підписати капітуляцію, то зараз він хоче, щоб сам український народ під бомбами змусив українське керівництво до цього. Але він знову помилився. Він не розуміє сутності ані народу, ані його громадянського суспільства, ані його політичного класу, ані керівництва. Це не випадкові його помилки. Ті влучання, це його стратегія – стратегія залякування. Він буде її нарощувати", - підсумував Андрій Піонтковський.

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