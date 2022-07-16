Командувач сухопутних військ Польщі 2006-2009 рр поділився деталями в програмі "Студія Захід з Антіном Борковським" телеканалі "Еспресо".

"Путін дуже прорахувався, не думаючи, що Україна оборонятиметься, думаючи, що в Україні все буде швидко. Це компрометація не тільки Путіна й політичної кремлівської еліти, але так само це й компрометація російської армії. Всі ми думали, що російська армія сильна, потужна, сучасна. На полях України ЗСУ оголили армію РФ. І з точки зору військової, українська армія побила російську армію", - зазначив Скшипчак.

Польський військовий додав, що українці платять дуже високу ціну за захист Батьківщини, але російські війська зазнають колосальних втрат.

"Російська армія в Україні зазнає нереальних втрат, на жодному із напрямків росіяни практично не отримали успіхів. Ви платите дуже високу ціну за цю війну, але то ціна, яку ви платите за захист Батьківщини, і маєте Героїв. Я думаю, що немає ціни за волю та незалежність. Росіяни зробили велику помилку, це найбільша помилка в історії Росії ХХІ століття - війна з Україною", - зауважив Вальдемар Скшипчак.

14 липня британська розвідка повідомила, що за останні дні російські війська на Донбасі не досягли ніякого суттєвого просування та в цілому ризикують втратити імпульс, який мали після зайняття Лисичанська.

За оцінками британської розвідки 15 липня, наступними цілями окупантів будуть Сіверськ та Бахмут.

16 липня британська розвідка повідомила, що скорочення і вирівнювання лінії української оборони дозволило ЗСУ успішно відбивати російські атаки і сприяло "зменшенню імпульсу" загарбників.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb