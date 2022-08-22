Путін нагородив Дугіну орденом "За мужність"

Про це повідомляється в указі Путіна на сайті Кремля.

"За мужність і самовідданість, виявлені при виконанні професійного обов'язку, нагородити орденом Мужності Дугіну Дар'ю Олександрівну - кореспондента непублічного акціонерного товариства "Царгород медіа", місто Москва (посмертно)", - йдеться в ньому.

Довідка: 29-річна Дар'я Дугіна (псевдо - Платонова) поширювала "філософські" ідеї батька.

Робила огляди для пропагандистського російського медіа "Федеральное агенство новостей" (ФАН) власника ПВК Вагнера Євгена Пригожина, телеканалу "Царград" православного олігарха Костянтина Малофєєва, Russia Today та інших схожих ресурсів. Вела свій авторський телеграм-канал. Називала війну з Україною "найкращими", що тільки може бути. Нещодавно побувала в окупованій частині українського Півдня, зокрема, на Азовсталі у Маріупорлі, а також в Бердянську та Мелітополі після чого давала рекомендації щодо того, яку політику там слід проводити.

Також вона поширювала фейки про захисників України. Стверджувала, що населення Заходу України це нібито не українці. Закликала до розправи над полоненими азовцями. Перебувала під міжнародними санкціями. Вважала сучасний Захід "фашистським" і "тоталітарним".

Вибух авто Дар'ї Дугіної стався о 21:35 в суботу, 20 серпня. 21 серпня слідчий комітет Росії підтвердив, що в автівці, яка вибухнула та загорілася на підмосковному Можайському шосе, перебувала Дугіна. За версією російської спецслужби, виконавиця вбивства - 43-річна громадянка України Наталія Вовк, яка заїхала в Росії в червні разом з 12-річною донькою.

В "Азові" наголошують, що жінка, ім'я та військове посвідчення якої ФСБ опублікувала у своєму звіті щодо розслідування теракту проти доньки російського пропагандиста Дугіна, не має жодного стосунку до полку "Азов" та ніколи не належала до нього.

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