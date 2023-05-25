Путін намагається показати себе впливовим міжнародним гравцем, - ISW
Кремль не залишає спроб представити Росію як країну, яка має важливі дипломатичні партнерські відносини та впливає на міжнародну політику
Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Президент РФ Володимир Путін учора, 24 травня, виступив перед учасниками Міжнародної зустрічі високих представників з питань безпеки в Москві з шаблонною риторикою, звинувачуючи Захід у створенні глобальної нестабільності та закликаючи держави Азії, Африки та Латинської Америки до формування багатополярного світового порядку.
Пізніше він відвідав Євразійський економічний форум у Москві разом із Олександром Лукашенком, президентом Казахстану Касим-Жомартом Токаєвим, президентом Киргизстану Садиром Жапаровим та віцепрем'єр-міністром Вірменії Мгером Григоряном.
Путін також зустрівся із лідером боснійських сербів Мілорадом Додіком. Під час зустрічі Додік демонстративно підтримав російський наратив про війну в Україні, заявивши, що Росія була змушена розпочати "спеціальну військову операцію" і що війна – це зіткнення із Заходом.
Кремль використав попередні міжнародні форуми та зустрічі з главами держав, щоб зобразити Росію як країну, що має міцні міжнародні партнерські відносини, та виступити за формування потенційної антизахідної коаліції. Зокрема, Путін намагався, але не зміг забезпечити безмежне двостороннє партнерство з президентом Китаю Сі Цзіньпіном наприкінці березня та об'єднати Китай із Росією у надуманому Путіним геополітичному конфлікті із Заходом.
Кремль за лаштунками чинить тиск на низку країн, у тому числі на Індію, погрожуючи анулювати оборонні та енергетичні угоди, якщо вони не допоможуть заблокувати очікувані кроки, спрямовані на перетворення РФ на фінансову та політичну державу ізгою через її вторгнення в Україну.
- Експерти навпаки вважають, що Путін втрачає контроль над позиціями в Азії.
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