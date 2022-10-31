Про це він сказав журналістам під час брифінгу, повідомляють російські ЗМІ.

"І це не все, що ми можемо зробити", – відповів він на запитання щодо Севастополя.

Окрім того, Путін заявив, мовляв, це Україна не хоче мирних переговорів: "Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає".

У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.

Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.

Внаслідок масованого російського удару 31 жовтня було пошкоджено 18 об'єктів у десяти регіонах України

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