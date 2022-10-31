Путін назвав ракетні удари "відповіддю за Севастополь" і звинуватив Україну в небажанні домовлятися
Путін назвав ракетні удари 31 жовтня "частковою відповіддю за Севастополь" і заявив, що Україна не хоче мирних переговорів із Росією
Про це він сказав журналістам під час брифінгу, повідомляють російські ЗМІ.
"І це не все, що ми можемо зробити", – відповів він на запитання щодо Севастополя.
Окрім того, Путін заявив, мовляв, це Україна не хоче мирних переговорів: "Ось ми з ними в Стамбулі домовилися, вони взяли потім все викинули в кошик. А зараз взагалі самі собі заборонили з нами про щось говорити. Ну, як ми можемо зараз обговорювати можливі домовленості, якщо з того боку немає навіть бажання з нами розмовляти. Ну, ми почекаємо. Можливо, дозріють якісь необхідні умови, а наша добра воля відома. Вона жодним змінам і сумнівам не підлягає".
- У столиці та інших областях України вранці 31 жовтня прогриміли вибухи, російські війська атакували об’єкти критичної інфраструктури.
- Через масовані обстріли критичної інфраструктури по всій Україні розпочалися екстерні відключення електроенергії.
- Внаслідок масованого російського удару 31 жовтня було пошкоджено 18 об'єктів у десяти регіонах України
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