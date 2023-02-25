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Головна війна з Росією Путін полюбляє розмахувати своєю ядерною палкою, але вже розмахує дуже невпевнено, - Піонтковський
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Путін полюбляє розмахувати своєю ядерною палкою, але вже розмахує дуже невпевнено, - Піонтковський

25 лютого, 2023 субота
19:00
війна з Росією Байден проти Путіна

Політолог Андрій Піонтковський підкреслив, що Росія не виходить з договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін полюбляє розмахувати своєю ядерною палкою, але вже розмахує дуже невпевнено. Він обмовився, що Росія не виходить з договору – лише припиняє його тимчасово. І той самий Рябков наголосив: ми не нарощуватимемо наш потенціал. Не нарощуватимуть вони з двох причин. У них немає ресурсів, по-перше. Символічно, між іншим, що в день перебування Байдена в Києві вони хотіли провести демонстративні випробовання ракети "Сармат", якою найбільше погрожують. Це випробовання провалилося. А по-друге, це не має жодного сенсу. Кожна країна має по 1500 боєголовок і по 10 разів готова знищити одна одну, тож це просто слова", - пояснив Піонтковський.

За словами політолога, ще більш шахрайською була друга героїчна обіцянка Путіна.

"На нього тисне партія та вимагає проводити ядерні випробування, підривати ядерні заряди над усім НАТО. Є такий віцепрезидент якоїсь геополітичної академії РФ, його прізвище Сучков, здається. Він щодня з'являється на екрані й вимагає негайно завдати ядерного удару по Єллоустонському національному парку США. За його інформацією, десь там проходить основний розлом континентальної Північної Америки, і таким чином можна підірвати Північну Америку. Це серйозно обговорюється і це симптом божевілля. Путін йшов на зустріч з цим фашистським закликом, і дійсно, кожна його згадка про ядерну зброю викликала реакцію в залі: всі вставали й аплодували, проте жодна людина не розуміла, що відбувається", - зазначив Піонтковський.

Політолог також додав, що Путін зробив заяву про відмову, про те, що вони ніколи не проводитимуть ядерні випробування та не вийдуть з договору про обмеження стратегічних наступальних озброєнь.

"Це цілком нові мотиви, це вже не ядерний шантаж – це вже підморгування Заходу. Мовляв, не зважайте, це я для свого населення кажу, лякаю. А насправді подивіться: з договору не виходжу, кількість ракет не збільшую, випробовувати нічого не збираюся, я цілком здатний дотримуватися договорів. Оце приїхав до мене товариш І від товариша Сі, ми з ним обговорюємо план мирного врегулювання. Дайте мені спокійненько вибратися з цієї ситуації", - підкреслив Піонтковський.

  • 21 лютого російський диктатор Володимир Путін виступив із посланням до федеральних зборів і заявив, що Росія вирішила призупинити участь у Договорі про стратегічні наступальні озброєння. А також наказав російським військовим готуватися до випробувань ядерної зброї. Також президент РФ не виключив, що може "розширити війну" в разі постачання Україні далекобійного озброєння.
  • У посланні російського диктатора Володимира Путіна до федеральних зборів РФ не було сформульовано конкретних цілей чи намірів щодо війни в Україні, проте він посилив кілька давніх риторичних ліній, спрямованих на те, щоб виграти більше місця і часу для затяжної війни
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