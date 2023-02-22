Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).

Так, Путін заявив, що Росія розпочала "спеціальну військову операцію" в Україні рік тому, щоби захистити людей на "історичних землях Росії", забезпечити внутрішню безпеку РФ, усунути загрозу з боку українського "неонацистського режиму", який, за його словами, існує з 2014 року, і захистити населення Донбасу.

Також російський диктатор звинуватив колективний Захід в озброєнні України та розміщенні баз і біолабораторій поблизу російських кордонів, тим самим нібито розв'язавши війну проти РФ.

Як зазначають в Інституті, Путін помилково порівняв ЗСУ з різними нацистськими дивізіями і подякував російській армії за боротьбу з "нацистською загрозою", а значна частина його промови була присвячена нібито стійкості російської економічної, соціальної та культурної сфер.

"Промова Путіна, зокрема, відновила кілька давніх російських інформаційних операцій щодо виправдання війни і не представила жодних змін у російському риторичному позиціонуванні щодо війни. Він міг би використати цю подію, щоб сформулювати нові цілі та засоби їх досягнення, наприклад, оголосити чергову офіційну хвилю часткової мобілізації, перевизначити "спеціальну військову операцію" як офіційну війну або вжити додаткових заходів для мобілізації російської оборонно-промислової бази у більш конкретний спосіб", - наголосили аналітики.

Натомість, за словами експертів, президент РФ сказав дуже мало по суті, ймовірно, для того, щоб створити інформаційні передумови для затяжної війни в Україні, не артикулюючи конкретні часові цілі та представляючи війну як екзистенціальну для російського населення.

Також, на їхню думку, заява Путіна про призупинення участі Росії в Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь (СНО) привернула більше уваги, ніж відносно шаблонний зміст решти виступу.

Ближче до кінця свого виступу Володимир Путін заявив, що колективний Захід використав СНО, щоб спробувати завдати Росії стратегічної поразки, тому Росія припиняє свою участь у Договорі, хоча диктатор підкреслив, що призупинення не є повним виходом. Путін закликав міноборони Росії та Росатом забезпечити готовність до випробувань ядерної зброї.

"Путін зробив цю заяву для того, щоб знову ввести ядерну риторику в інформаційний простір, тим самим відвернути від беззмістовності решту свого виступу", - кажуть в ISW.

Зазначається, багато російських блогерів засудили нездатність російського президента використовувати свою промову для висування нових цілей війни, викладення нових заходів підтримки війни або притягнення російської влади до відповідальності за їх численні військові невдачі.

Вони розкритикували виступ Путіна як шаблонний і без будь-яких значних дій. Ігор Гіркін, зокрема, стверджував, що Путін не сказав нічого значущого протягом 40 хвилин, було опущено військові поразки Росії, військові невдачі та економічний спад. І що президент РФ не зміг притягнути до відповідальності російських урядовців.

Гіркін також висловив розчарування у зв'язку з тим, що Путін "не використав звернення для офіційного визнання війни, оголошення наступних цілей чи протидії західним санкціям".

Один із блогерів заявив, що призупинення участі Росії в СНО є політично символічним, але поскаржився, що призупинення не покращить ситуацію Росії на полі бою, натомість закликавши Росію перешкодити постачанню західної військової допомоги Україні.

Інший блогер порівняв Путіна з трупом і повторив багато скарг Гіркіна на відповідальність та дії. Російські військкори наголосили на необхідності рішучих дій і закликали Росію сприяти зростанню та просуванню воєначальників, які довели свою історію рішучих дій на полі бою.

А засновник ПВК Вагнера Євген Пригожин стверджував, що не дивився виступ російського диктатора у прямому ефірі, бо був надто зайнятий постачанням боєприпасів, необхідних для продовження ефективних бойових дій.