Рада ООН з прав людини створила комісію, яка розслідуватиме злочини російської армії проти українців
Злочини російських військових проти України розслідуватиме спеціально створена Радою ООН із прав людини міжнародна комісія
Про це повідомив у Twitter президент Володимир Зеленський.
"Вітаю заснування Радою ООН з прав людини міжнародної комісії з розслідування фактів російських воєнних злочинів проти українців. Докази будуть задокументовані для використання в міжнародних судах. Російські воєнні злочинці будуть покарані", - написав Зеленський.
- Раніше Генасамблея ООН прийняла резолюцію, яка вимагає від росіян вивести війська з України.
- Канада позвалась проти Росії у Міжнародний кримінальний суд ООН через війну в Україні.
- Міжнародний кримінальний суд у Гаазі почав розслідування воєнних злочинів Росії проти України. Прокуратура МКС просить надсилати докази воєнних злочинів РФ на електронну пошту.
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