Радник президента Устенко про ідею введення продуктових карток в Україні: варіантів може бути з десяток

Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.



"Актуальна ідея в тому, яким чином треба підтримати найбільш вразливі верстви населення. А варіантів може бути з десяток, як розподілити цю субсидію. Але ми говоримо про економіку, в якій багато носить імовірнісний характер. Тобто може бути, а може і не бути", - сказав він.



За його словами, серед можливих інструментів, може бути і пряме субсидування. Устенко уточнив, що скасування ПДВ або його зниження на окремі товари не розглядається. Хоча минулоріч таку ідею обговорювали в політичних колах.



Довідка. Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.

Нагадаємо, 9 січня Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення.

Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов заявив, що українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів.