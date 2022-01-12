Радник президента Устенко про ідею введення продуктових карток в Україні: варіантів може бути з десяток
Офіс президента Володимира Зеленського розглядає можливість допомоги вразливим верствам населення за допомогою продуктових карток та інших варіантів розподілити субсидію
Про це у коментарі РБК-Україна заявив радник президента з економічних питань Олег Устенко.
"Актуальна ідея в тому, яким чином треба підтримати найбільш вразливі верстви населення. А варіантів може бути з десяток, як розподілити цю субсидію. Але ми говоримо про економіку, в якій багато носить імовірнісний характер. Тобто може бути, а може і не бути", - сказав він.
За його словами, серед можливих інструментів, може бути і пряме субсидування. Устенко уточнив, що скасування ПДВ або його зниження на окремі товари не розглядається. Хоча минулоріч таку ідею обговорювали в політичних колах.
Довідка. Споживчі ціни в грудні за місяць зросли на 0,6%, а загалом за 2021 рік - на 10%. Ціни на продукти харчування за рік зросли на 10,8%, що переважно зумовлено цінами на цукор, олію та яйця. За рік вони зросли на 61,5%, 57,7% та 47% відповідно. Алкогольні напої подорожчали на 9,8% за рік.
- Нагадаємо, 9 січня Устенко повідомив, що Офісом президента Володимира Зеленського вивчається можливість впровадження в Україні продуктових карток, зокрема, електронних, та механізмів втілення такого рішення.
- Член ради громадського контролю БЕБ Тарас Котов заявив, що українців очікує подальша інфляція на продуктову групу товарів.
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