Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину

Про це інформують МВС та Сумська ОВА.

Зазначається, що РФ обстріляла Есманську громаду зі ствольної артилерії. Унаслідок атаки загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення. Дівчині надали необхідну допомогу, на місці працюють необхідні служби.

"Будьте уважні та обережні, бережіть себе та рідних. Скористайтеся можливістю евакуації з прикордонних населених пунктів", - наголосили в ОВА.

Фото: Нацполіція

Фото: Нацполіція