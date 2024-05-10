Росіяни вдарили по прикордонню Сумщини: загинула жінка, поранено 17-річну дівчину
Російська окупаційна армія у п'ятницю, 10 травня, атакувала прикордоння Сумської області, внаслідок чого загинула бабуся, а її 17-річна онука зазнала поранень
Про це інформують МВС та Сумська ОВА.
Зазначається, що РФ обстріляла Есманську громаду зі ствольної артилерії. Унаслідок атаки загинула 64-річна жінка, її 17-річна онука отримала поранення. Дівчині надали необхідну допомогу, на місці працюють необхідні служби.
"Будьте уважні та обережні, бережіть себе та рідних. Скористайтеся можливістю евакуації з прикордонних населених пунктів", - наголосили в ОВА.
Фото: Нацполіція
Фото: Нацполіція
- У ніч з 9 на 10 травня російська армія атакувала територію України ударними дронами та ракетами. Унаслідок цього у Харкові постраждали дві людини, серед них дитина.
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