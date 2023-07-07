Про це Резніков написав у твіттері.

"Провів продуктивну телефонну розмову з моїм колегою Ллойдом Дж. Остіном III. Обговорили поточну ситуацію на передовій та подальші кроки контрнаступальної операції, а також інші актуальні питання", – написав Резніков.

Міністр оборони деталізував, що з очільником Пентагону вони звірили годинники перед наступним засіданням Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн", яке відбудеться невдовзі після Вільнюського саміту НАТО.

"Також ми говорили про нові проєкти, пов’язані з постачанням різних видів боєприпасів. Слідкуйте за хорошими новинами…" – додав Резніков.

Міністр не озвучив конкретики, тож користувачі соцмережі припускали різні варіанти "хороших новин", як-от рішення надати України винищувачі F-16, ракети ATACMS чи касетні боєприпаси.

Вочевидь, саме останні Резніков і мав на увазі. Попри те, що офіційного повідомлення Пентагону щодо них не оголосили, в четвер, 6 липня, під час брифінгу речник Пентагону генерал Патрік Райдер сказав, що можливість передачі Україні касетних боєприпасів з військових складів у США "продовжує бути предметом розгляду".

А народний депутат від "Слуги Народу", заступник голови Комітету ВР з питань національної безпеки, оборони та розвідки Єгор Чернєв на facebook-сторінці написав, що це питання "вдалося продавити".

"Історична подія – США передадуть Україні касетні боєприпаси ... Працювати над отриманням касетних боєприпасів ми з друзями у Конгресі США почали багато місяців тому. Писали листи, зустрічалися з представниками Пентагону та Білого дому, гуртували навколо цієї ідеї інших конгресменів та сенаторів. І ось, нарешті, це питання вдалося продавити. Дякую за це конгресменам Адаму Сміту, Майку Тернеру, Джеральду Конноллі, Джо Вілсону, Джиму Коста та багатьом іншим", - написав він.

До слова, про те, що Україна працює над отриманням касетних боєприпасів, Чернєв згадував в етері Еспресо ще в березні цього року.

Що відомо про касетні боєприпаси

Пакт 2008 року про заборону виробництва, використання і накопичення касетних боєприпасів був ухвалений 123 країнами, у тому числі більшістю з 28 членів НАТО. США, Росія та Україна не приєдналися до нього. РФ активно використовує касетні боєприпаси проти українців.

У грудні 2022 року Україна попросила США надати їй касетні боєприпаси для реактивних систем залпового вогню та артилерійських снарядів. Але у Байдена відмовилися їх надавати.

У лютому 2023 року міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних союзників надати нашій країні касетні боєприпаси.

Згодом Україна розширила свій запит до США щодо касетних боєприпасів. Київ закликав Вашингтон передати йому авіаційні касетні бомби MK-20, щоб переобладнати їх для безпілотників. Тоді стало відомо, що у Конгресі США існує певна підтримка прохання України, але адміністрація Байдена виступає категорично проти, оскільки касетні боєприпаси заборонені міжнародним договором 2008 року.

Пізніше чотири члени американського конгресу від Республіканської партії закликали президента США надіслати касетні боєприпаси в Україну.

Правозахисна організація Human Rights Watch закликала адміністрацію президента США Джо Байдена не надавати Україні касетні боєприпаси, заявивши про небезпеку для цивільних.