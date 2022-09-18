"РФ дістала політичний нафталін": Подоляк прокоментував заяву ексміністра Румунії про розчленування України
Радник керівника Офісу Президента України Михайло Подоляк відреагував на заяви ексглави МЗС Румунії проросійського політика Андрія Марги, який стверджував, що Україна має поступитися своїми територіями сусіднім країнам
Про це він повідомив у твіттері.
"Агентурна криза" спонукає Росію діставати з шафи навіть найбільш забутий політичний нафталін. Якщо пан Марга робить свої заяви "зі всією відповідальністю", то має розуміти й перспективу кримінальної відповідальності. За посягання на цілісність і суверенітет іншої держави", - пише Подоляк.
- Колишній міністр закордонних справ Румунії Андрей Марга заявив, що Україна має віддати свої території Росії, Угорщині, Польщі та Румунії.
- У посольстві України назвали неприпустимою заяву колишнього очільника румунського МЗС Андрея Марги про розподіл територій нашої країни між Росією, Угорщиною, Польщею та Румунією.
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