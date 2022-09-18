Про це він повідомив у твіттері.

"Агентурна криза" спонукає Росію діставати з шафи навіть найбільш забутий політичний нафталін. Якщо пан Марга робить свої заяви "зі всією відповідальністю", то має розуміти й перспективу кримінальної відповідальності. За посягання на цілісність і суверенітет іншої держави", - пише Подоляк.