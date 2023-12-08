РФ намагається прорватися до Петропавлівки та Сеньківки на Харківщині, - Куп’янська РВА

Про це він розповів в етері Еспресо.

"Ворог продовжує свої штурмові дії в напрямку двох населених пунктів Петропавлівка й Сеньківка, а Курилівка страждає дуже сильно від керованих авіабомб. Можна сказати, що такі атаки ворог здійснює щоденно, а повідомлення про виліт авіації надходять десь від 3 до 5. Відповідно, обстрілів керованими авіабомбами, які здебільшого направлені, наскільки ми розуміємо, по позиціях Збройних Сил України, але потрапляють по населених пунктах, руйнують інфраструктуру та приватні будинки", - розповів начальник Куп'янської РВА.

Також Канашевич прокоментував заяви деяких російських так званих військкорів про те, що ворожа армія вже захопила Сеньківку: "Бої точиться на підходах до Сеньківки, вони точаться там давно, лінія фронту там залишається без змін".

"Наші хлопці тримають оборону, а ворог завжди у нас щось захоплює, ми не звертаємо на це увагу, адже знаємо об’єктивну інформацію. Розуміємо, що наразі ситуація залишається напруженою, але контрольованої з точки зору того, що робить ворог", - підкреслив він.