РФ обговорює з кількома азійськими країнами можливі довгострокові нафтові контракти зі знижками до 30%, - ЗМІ
Москва обговорює можливі довгострокові нафтові контракти зі знижками до 30% з кількома азійськими країнами й намагається знайти покупців на заміну нафти, яку вона зараз продає в Європу
Про це повідомляє Bloomberg.
За словами західного чиновника, Росія, ймовірно, намагається перешкодити дискусіям країн G7 щодо виключення для незавершених нафтових санкцій ЄС. Цей план дозволить третім сторонам легше купувати російську сиру нафту за низькою ціною, встановленою західними країнами.
Шостий пакет санкцій ЄС із забороною на російську нафту набирає чинності 5 грудня. Офіційні особи США стурбовані тим, що нинішня система суттєво підвищить ціни на нафту та принесе Росії надприбуток.
Росія також може намагатися знайти покупців на заміну нафти, яку вона зараз продає в Європу.
Міністр туризму Індонезії заявив, що Росія запропонувала країні продавати нафту "за ціною, яка на 30% нижча, ніж ціна міжнародного ринку".
- 7 червня ЗМІ повідомили, що Росія збільшила продаж нафти азійським клієнтам на 20% на фоні ембарго ЄС. Попри санкції, Росія отримає цього року $285 млрд доходу від нафти і газу.
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