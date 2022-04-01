РФ поширює фейки, ніби Україна відмовляється виконувати Женевську конвенцію про військовополонених, – українське МЗС
Міністерство закордонних справ України спростувало черговий фейк російської розвідки про відмову нашої країни виконувати Женевську конвенцію про поводження з військовополоненими
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко.
"Російська розвідка не перестає поширювати дезінформацію. Раніше вона створювала фейки про нібито тисячі українців, які бажають отримати притулок в РФ, негуманне поводження із російськими військовополоненими, "працівників" "Азовсталі", які "просяться" до лав російської загарбницької армії", – йдеться в повідомленні.
Цим фейком Російська Федерація намагається дискредитувати відносини України з міжнародними гуманітарними структурами, які рятують жертв агресії окупанта.
"Попри сотні російських фейків, наша держава залишається відданою своїм міжнародним зобов‘язанням в рамках міжнародного права. Чого не скажеш про байдуже ставлення РФ до своїх військовослужбовців, які прийшли на українську землю: як живих, так і полеглих", – додав Ніколенко.
- 31 березня стало відомо, що у російському Слідкомі вигадали фейк про "летючі ескадрони смерті націоналістів" у Харкові.
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