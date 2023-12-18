РФ заховала в Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема й носії "калібрів"
На супутникових знімках за 17 грудня у Новоросійську зафіксовані майже всі великі кораблі чорноморського флоту Росії, зокрема й носії "калібрів"
Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.
У порту Новоросійська, згідно зі супутниковими знімками, перебувають:
- Два з двух фрегатів типу "Адмірал Григорович";
- Три з трьох малих ракетних кораблів (МРК) проєкту 21631 "Буян-М";
- Чотири з чотирьох підводних човнів проєкту 636.3 "Варшав'янка";
- Один з трьох МРК проєкту 22800 "Каракурт".
Також у порту зафіксовано три патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" (з них один із зенітним ракетно-гарматним комплексом "Тор" на борту), три великих десантних кораблі (ВДК) проєкту 775, один ВДК проєкту "Іван Грен" та три тральщики проєкту 266М "Аквамарин".
- Наталя Гуменюк, начальниця Об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України, полковник, зазначила, що останнім часом може назбиратися в Чорному та Азовському морях 2-3 одиниці ворожих кораблів, інколи до 5.
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