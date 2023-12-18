РФ заховала в Новоросійську майже всі великі кораблі, зокрема й носії "калібрів"

Про це повідомляє OSINT-дослідник MT Anderson.

У порту Новоросійська, згідно зі супутниковими знімками, перебувають:

Два з двух фрегатів типу "Адмірал Григорович";

Три з трьох малих ракетних кораблів (МРК) проєкту 21631 "Буян-М";

Чотири з чотирьох підводних човнів проєкту 636.3 "Варшав'янка";

Один з трьох МРК проєкту 22800 "Каракурт".

Також у порту зафіксовано три патрульні кораблі проєкту 22160 типу "Василь Биков" (з них один із зенітним ракетно-гарматним комплексом "Тор" на борту), три великих десантних кораблі (ВДК) проєкту 775, один ВДК проєкту "Іван Грен" та три тральщики проєкту 266М "Аквамарин".

????????BSF: NOVOROSSIYSK????????

0.5M???? from 17 Dec 2023. FINALLY a look at Novorossiysk. Loads of vessels and boats in port:

4 of 4 KILOs (636.3 / 877V)

4 of 4 Pr. 22160s (including TOR Mounted)

2 of 2 Grigorovich

3 of 3 Pr. 21631

1 of 3 Karakurt

3x Ropucha

1x Ivan Gren

3x Natya Class pic.twitter.com/HRGtckKZwP — MT Anderson (@MT_Anderson) December 17, 2023