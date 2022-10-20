Про це інформує в Медіацентрі директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.

Повідомляється, що український ринок не зміг істотно вплинути на скорочення видобутку нафти у світі.

"Азербайджан, Казахстан та Росія прийняли рішення різко скоротити видобуток нафти, що призвело до різкого стрибка цін на паливо. Якщо наприкінці вересня нафта коштувала $85 за барель, то наразі її ціна $97. Ціна на дизельне паливо збільшилась на 20%, бензин зріс у ціні на 7-8%", - йдеться в повідомленні.

Зараз у світі вже спостерігається падіння ціни на нафту до $90 за барель.

Куюн підкреслив, що нині сезон активного споживання нафти закінчився без різких стрибків у цінах. Це означає, що нове постачання успішно працює на ринку. Тому найближчим часом очікується стабілізація цін на українських АЗС.

"Якщо ми спокійно пройшли пік споживання, то так званий "мертвий сезон" не передбачає ніяких проблем з будь-якою маркою палива", - наголосив Куюн.