Ринок пального в Україні успішно працює, ціни на АЗС невдовзі стабілізуються, - директор консалтингової групи "А95"
Директор консалтингової групи "А95" Куюн заявив, що нині в Україні ринок пального працює, а ціни на заправках стабілізуються невдовзі
Про це інформує в Медіацентрі директор консалтингової групи "А95" Сергій Куюн.
Повідомляється, що український ринок не зміг істотно вплинути на скорочення видобутку нафти у світі.
"Азербайджан, Казахстан та Росія прийняли рішення різко скоротити видобуток нафти, що призвело до різкого стрибка цін на паливо. Якщо наприкінці вересня нафта коштувала $85 за барель, то наразі її ціна $97. Ціна на дизельне паливо збільшилась на 20%, бензин зріс у ціні на 7-8%", - йдеться в повідомленні.
Зараз у світі вже спостерігається падіння ціни на нафту до $90 за барель.
Куюн підкреслив, що нині сезон активного споживання нафти закінчився без різких стрибків у цінах. Це означає, що нове постачання успішно працює на ринку. Тому найближчим часом очікується стабілізація цін на українських АЗС.
"Якщо ми спокійно пройшли пік споживання, то так званий "мертвий сезон" не передбачає ніяких проблем з будь-якою маркою палива", - наголосив Куюн.
- 19 жовтня ціни на пальне в Україні: скільки коштує бензин, газ і дизель.
- Олексій Дорошенко, голова Асоціації постачальників торговельних мереж, вважає, що всі головні ризики вже були закладені у вартість продукції, враховуючи те, що ми пережили з лютого і до жовтня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
40.03
Купівля 40.03Продаж 40.76
-
EUR
Купівля 38.39Продаж 39.42
- Актуальне
- Важливе