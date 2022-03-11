Рішення політиків мають співпадати з настроями їхніх народів, – Зеленський про розгляд заявки України на вступ до ЄС

Глава держави відреагував на "зелене світло" на членство для України від Європейського Союзу у своєму відеозверненні.



"Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто. Треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків збігалися з настроєм європейських народів. Ми ж знаємо цей настрій, і вони його знають. Підтримка є. Не менше 60% "за". І це переважна більшість за те, щоб Україна була частиною Європи. І європейці говорять про це. Я сподіваюся, що вони і своїм політикам скажуть, якщо вони це ще не зрозуміли", – заявив Зеленський.

Він також додав, що тепер Єврокомісія повинна реалізувати конкретні процедури.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський заявив, що Україна вже пройшла переломний момент у війні проти Росії. А далі на українців чекає лише шлях до перемоги.

Він також зазначив, що Росія продовжує знищувати мирних мешканців України і цивільну інфраструктуру, а це значить, що введених санкцій недостатньо і потрібні нові.