Ризик хіматаки збільшився: російська армія може застосувати зарин у містах України, в яких не виходить прорвати оборону, - Центр протидії дезінформації

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО.



За попередньою інформацією спеціалістів з InformNapalm, російськими військами розглядається можливість використання зарину - бойової отрути нервово-паралітичної дії.

Отруту окупанти планують застосувати в містах, де їм не вдається прорвати оборону.



Як підтвердження цьому, розвідка InformNapalm повідомляє, що 17-го березня російські офіцери, які воюють в Україні, отримали ін'єкцію Pralidoxime, що є антидотом отруйних фосфороорганічних сполук.

Крім того, 20 березня командний склад Збройних сил РФ отримав ампули з атропіном, який також є антидотом при хімотруєннях.



Нагадаємо, що отруєння зарином відбувається у разі вдихання пари, внаслідок всмоктування пароподібної або рідкої речовини крізь неушкоджену або ушкоджену шкіру, у тому числі через поранення, та слизові оболонки очей. Також під час вживання отруєної води або харчів та дотику до заражених поверхонь.

Отруєння зарином призводить до судом, паралічів та зупинки дихання.