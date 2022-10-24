Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

"Ми відстояли незалежність нашої держави – і Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав він.

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Також Зеленський додав, що Україна ламає "другу армію світу" і відтепер "Росія буде тільки прохачкою".

"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - наголосив президент.

Також він додав, що це - дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії, адже чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз - тим більше реальної свободи отримають усі народи поруч з Росією, і в її межах.

22 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що жодні російські авіаудари не впливають на роботу ЗСУ на фронті.

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