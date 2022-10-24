English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна війна з Росією "Росії цього вже не змінити": Зеленський розповів про досягнення українців за 8 місяців повномасштабної війни

"Росії цього вже не змінити": Зеленський розповів про досягнення українців за 8 місяців повномасштабної війни

24 жовтня, 2022 понедiлок
22:23
війна з Росією Володимир Зеленський

Президент України розповів про досягнення українського населення за 8 місяців повномасштабної війни з Росією

Про це він заявив під час свого вечірнього звернення.

"Ми відстояли незалежність нашої держави – і Росії це вже не змінити. Крок за кроком звільняємо українську землю. Зараз звучать Донбас, Харківщина, Херсонщина. Але звучатимуть і Запорізька область, і Крим: прийде час – і вся Україна буде вільною", - сказав він.

Читайте також: Якщо Путін виведе війська - настане мир, якщо Зеленський припинить воювати - Україна перестане існувати, - Столтенберг

Також Зеленський додав, що Україна ламає "другу армію світу"  і відтепер "Росія буде тільки прохачкою".

"Щось там випрошує в Ірані, щось намагається вичавити із західних держав – вигадуючи різні нісенітниці про Україну. Російський потенціал розтрачується на війну проти нашої держави й усього вільного світу. Був газовий вплив – немає. Був військовий вплив – випарується. Була політична вага – тепер ізоляція. Були ідеологічні амбіції – тепер лише огида", - наголосив президент.

Також він додав, що це - дуже важлива зміна конфігурації в нашій частині Євразії, адже чим більше свого потенціалу Росія втратить зараз - тим більше реальної свободи отримають усі народи поруч з Росією, і в її межах. 

  • 22 жовтня президент Володимир Зеленський заявив, що жодні російські авіаудари не впливають на роботу ЗСУ на фронті.

Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Суспільство
Світ
Україна
Президент України
Володимир Зеленський
Читайте також:
Михайло Басараб
Автор Михайло Басараб
23 жовтня, 2022 неділя
Путіну потрібна більша війна, бо війну проти України він вже програв
Сергей Шойгу
24 жовтня, 2022 понедiлок
В ISW сказали, навіщо Шойгу дзвонив країнам НАТО і звинувачував Україну в приготуванні провокацій з "брудною бомбою"
Володимир Путін
Автор Антін Борковський
23 жовтня, 2022 неділя
У Польщі, Румунії і Балтійських країнах активно готуються до Третьої світової війни, – генерал Мусаєв
Київ
+11°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.83
    Купівля 39.83
    Продаж 40.63
  • EUR
    Купівля 38.31
    Продаж 39.38
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, понедiлок
24 жовтня
23:35
Ексклюзив
Окупанти на Запоріжжі перереєстровують житло за своїми "законами", - депутат облради Лишенко
23:27
Ліберали закликають Байдена переглянути стратегію щодо України
Ліберали закликають Байдена переглянути стратегію щодо України, - The Washington Post
23:20
У Брянській області на залізниці стався вибух неподалік кордону з Білоруссю: рух ешелонів гілкою заблоковано
22:32
збили російський вертоліт Ка-52
Українські воїни збили третій вертоліт окупантів за добу
22:20
російські війська окупанти
Росіяни вербують у військо в’язнів з РФ і тимчасово окупованих територій
22:12
Аналітика
Сергій Згурець
Санкції проти Росатому завершать сагу ядерного шантажу РФ. Колонка Сергія Згурця
22:09
Окупанти обстріляли з мінометів прикордоння Сумщини та Чернігівщини, одна людина загинула, ще 4 поранені
За добу окупанти обстріляли з мінометів, артилерії та стрілецької зброї чотири громади на Сумщині
21:40
Україна-Угорщина
"Без допомоги ЄС Україні російські танки можуть дістатися Будапешта": у МЗС відповіли на заяву Орбана
21:38
ООН
В ООН прокоментували заклик російського пропагандиста Красовського вбивати українських дітей
21:36
Прапор Польщі
Українці вважають Польщу найбільш дружньою, а Угорщину зарахували у стан "ворожих" країн, – опитування
21:35
Ексклюзив
ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенант Ігор Романенко
Тактична ядерна зброя була б захистом для України, можливості для відновлення існують, - ексзаступник начальника Генштабу Романенко
21:28
Німеччина Україна
Міністр фінансів Німеччини підтримав збільшення допомоги Україні у 2023 році
21:09
безпілотник PUMA-LE
Армія дронів: ЗСУ отримають 11 комплексів безпілотників PUMA-LE завдяки донатам
20:51
ЗСУ
ЗСУ відбили атаки й витіснили ворога з низки населених пунктів на Луганщині й Донеччині, – Генштаб
20:38
Російський літак упав на будинок в Іркутську через низьку якість проведеного ремонту, - ГУР
20:15
З початку доби окупанти завдали по цивільних 3 ракетні та 7 авіаційних ударів і тричі били з РСЗВ, - Генштаб
20:13
OPINION
Ігор Гулик
Симоньян і Красовський: убивця у профіль та анфас
20:11
Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
Quantumania: вийшов трейлер нового фільму про Людину-мураху з всесвіту Marvel
20:00
"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
"Боротьба з наслідками русифікації": Ткаченко подякував окупантам за викрадення пам'ятників Суворову і Ушакову з Херсона
19:54
Ексклюзив
окупанти оркі русня
Росіяни проводять передислокацію військ на Півдні України, - офіцер добровольчого формування "Вільна Україна" Тетерук
19:44
Росія блокує роботу зернових ініціатив – це примус до переговорів, – морський експерт Клименко
19:39
МЗС України
У МЗС назвали можливі формати спецтрибуналу для Росії за війну з Україною
19:36
В’ячеслав Богуслаєв
Суд заарештував президента "Мотор Січі" Богуслаєва, підозрюваного в держзраді та колабораціонізмі
19:19
Макеєв (у центрі) з дружиною Оленою з федеральним президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром
Послом у Німеччині призначили спецпредставника МЗС з питань санкцій Макеєва
19:17
Інтерв’ю
міністр МЗС Тайваню Джозеф Ву
Тайвань, разом із Польщею та Чехією, планує відбудовувати Україну – міністр Джозеф Ву
19:01
Інфографіка
Ціни на пальне АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштує бензин, газ і дизель
18:56
Ексклюзив
Ігор Романенко
"Починається променева хвороба": ексзаступник начальника Генштабу Романенко пояснив, як влаштована та діє "брудна" бомба
18:42
Ексклюзив
Крим- це Україна
Україні потрібно виробляти політичну позицію про післявоєнний статус Криму, - ексзаступниця міністра оборони Фролова
18:41
За пів години на Херсонщині ППО збила два ударні вертольоти армії РФ
18:36
Ексклюзив
Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
Кандидат до ВРП і "тупий собачий рот"
18:29
Ексклюзив
ЗСУ загиблі
Система бездушна, необхідна фахова комунікація представників підрозділів з родинами загиблих військових,- громадський діяч Нетьосов
18:28
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
Твердження Росії про українську "брудну бомбу" - абсурдні, - Столтенберг
18:12
Дніпро-1 - Металіст
УПЛ: Який вигляд має турнірна таблиця після 9-го туру
18:09
OPINION
Андрій Павлишин
Чому гауляйтери не квіслінґи?
18:06
світло
Кожна українська родина може на третину зменшити споживання електрики, - керівник YASNO
18:04
На фото: мурал на Харківщині
Українські митці розмалювали міста звільненої Харківщини патріотичними муралами
17:58
УПЛ: результати усіх матчів 9-го туру
17:53
Ексклюзив
Україна залишається головним постачальником продовольства для Лівану, - посол Осташ
17:51
У затриманого президента "Мотор Січі" Богуслаєва виявили громадянство РФ – "Схеми"
17:35
Ексклюзив
Роман Костенко
Зараз ми маємо унікальний шанс вибити противника на лівий берег Дніпра, - полковник СБУ Костенко
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV