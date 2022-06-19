Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Так звана друга армія світу зосередила всі сили у Сєверодонецьку та не може просуватись. Це сором перед всім світом. Вони зацікавлені в переговорах, щоб тиснути та перегруповуватися. Підготувати резерви, окопатися в другу, або у третю лінію оборони на Півдні", - підкреслив журналіст.

Також Сергій Гармаш додав, що Росії потрібна пауза у війні.

"Ми чуємо ці заяви з першого дня вторгнення. Вони хочуть, щоб Україна визнала ситуацію де-факто. Тобто контроль Росії тих територій, які вона вже окупувала в Україні", - нагадав журналіст.

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