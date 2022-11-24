Росія готує війська до загострення на кордоні з Україною

Про це повідомив начальник Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ Олексій Громов під час брифінгу.

"Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбивої Білорусі та Росії", - розповів він.

Громов підкреслив, що це нагадує сценарії вже проведених у білорусами навчань у вересні 2022 року.

"На тлі цього російські війська у Білгородській області мають встановити мінно-вибухове загородження, щоб не допустити так звані "українські ДРГ". Враховуючи це, можуть бути російські провокації на кордоні", - додав Громов.

24 листопада ЗСУ закликали білорусів інформувати світову спільноту про підозрілі дії, транспорт та людей поблизу критичних об'єктів інфраструктури країни, адже РФ готує теракт на Островецькій АЕС. Росія може вдатися до такого кроку, щоб прискорити втягування білоруської армії у війну проти України.

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