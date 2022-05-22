Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Не буває години без обстрілів. Росія не може взяти Авдіївський напрямок піхотою, вони гатять скрізь. Останні дні піхота не йде, до цього вони намагалися взяти штурмом напрям Красногорівки. Можна "на нулі" побачити десятки тіл рашистських солдатів, яких російське командування не забирає. Вони просто там лежать вже багато часу", - підкреслив Фірсов.

Також військовий медик додав, що по всій лінії фронту не вистачає медичних фахівців.

"По всій лінії фронту, включаючи Авдіївку, медична функція важлива та критична. Рашисти обстрілюють медичну систему. Не вистачає фахівців. У Сєвєродонецьку залишилось лише три лікарі.Така ситуація по всій лінії фронту. Треба знімати нашивки "Червоний хрест", тому що снайпери вбивають медиків в першу чергу. Вони розуміють, якщо загинув медик, то він не надасть допомогу ані військовим, ані цивільним пораненим й вони також загинуть", - наголосив Фірсов.

Російські окупанти обстріляли авдіївську школу забороненими фосфорними боєприпасами, попередньо обійшлося без жертв

Боєць ТрО Єгор Фірсов вважає, що мирних діб в Авдіївці немає, тож людям варто евакуйовуватись попри все – це збереже їм життя та спростить роботу військовим і медикам

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