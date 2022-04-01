Росія перекидає в Україну до 2 тис. військових із Грузії. Перед війною це робити не планували, – розвідка Британії
Для посилення ворожої сили в Україні військове керівництво РФ перекидає в Україну до 2 тис. окупантів із Грузії
Про це повідомляє розвідка Великобританії.
За інформацією британської розвідки, від 1200 до 2000 російських бойовиків входять до складу 3-х батальйонно-тактичних груп, яких перекидають в Україну.
"Вкрай малоймовірно, що Росія планувала створювати підкріплення таким чином, і це свідчить про непередбачені втрати, які вона зазнала під час вторгнення", - йдеться у звіті розвідки.
- 31 березня ЗСУ знищили окупантів із 7-ї воєнної бази, яка дислокується в Абхазії, російські військові мають кадрові проблеми.
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