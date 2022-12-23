Росія повертається до своєї традиційної методи ведення бойових дій, яку вона використовувала останні 150 років, - військовий експерт Грабський
Сергій Грабський, військовий експерт, учасник миротворчих місій, полковник запасу, зауважив, що повернення армії РФ до полково-дивізійної штатної структури - це добре знайомий для неї механізм, тому нас можуть очікувати досить складні часи
Про це він розповів в етері Еспресо.
Військовий експерт дав коментар щодо зміни у штатній структурі російської армії, повернення до дивізій від батальйонно-тактичних груп (БТГ).
"Росія повертається до своєї традиційної методи ведення бойових дій, яку вона використовувала протягом останніх 150 років. І як раз повернення до полково-дивізійної штатної структури говорить про те, що ми матимемо справу з добре знайомим та відомим механізмом для російської армії. А саме мобілізаційна армія може діяти у такій структурі, тобто це не професіонали, а масовка, яка відточена протягом багатьох кампаній. БТГ, показавши абсолютну неспроможність і непридатність до бойових дій в Україні, були відмінені й російські збройні сили повертаються до старого механізму. На жаль, вони вміють воювати цими дивізіями, тому треба розуміти, що нас можуть очікувати досить складні часи. Російська армія власне так заточена і по-іншому воювати не може", - пояснив полковник запасу.
Сергій Грабський додав, що не зважаючи на загально низьку підготовку та боєздатність, армія РФ просто може давити масою, що є характерним для війн як імператорської Росії, так і Червоної Росії, і Радянського Союзу.
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