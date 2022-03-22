Росія - це болото, яке має бути обнесене стіною. Ніяких діалогів, жодного контакту, - Сергій Жадан

Письменник розповів про це в етері Еспресо.TV.



"Я у принципі не розумію, що відбувається в Росії, які у них настрої, які етичні та моральні периметри й чим росіяни сьогодні керуються. Ясна річ, що бачу якісь заяви з боку тих росіян, які проти Путіна, які проти війни з Україною, але мені це ні про що не свідчить. Мені здається, що суспільство, яке себе поважає, всього цього не терпіло б, воно цього не допустило б. Суспільство, яке має гідність, яке ставиться до себе, як до людей, - такого допустити не могло б", - зазначив Жадан.



Громадський діяч наголосив, що для нього всі росіяни нівельовані й там немає про кого говорити.



"Це просто болото, яке має бути обнесене стіною. Десь через років 70-80, коли виростуть наші онуки-правнуки, які зможуть на цю війну подивитися трохи дистанційовано, тоді, можливо, будуть якісь розмови та спроби налагодити діалог. Я сьогодні був біля моргу і бачив на землі тіла загиблих харківʼян. Це цивільні люди, мирні люди, вони не тримали в руках зброю. Вони там зараз лежать, до них приїздять рідні, намагаються їх ідентифікувати, їх знайти. Який діалог, які росіяни, яка культура, які письменники? Стіна, болото, жодного контакту", - зауважив Сергій Жадан.

Нагадаємо, у Харкові в результаті бомбардувань росіян загинув Борис Романченко – один із в’язнів німецьких концтаборів Бухенвальд та Дора-Міттельбау.

Станом на 21 березня внаслідок російських обстрілів у Харкові зруйновано 972 будинки.

За даними ООН, з початку повномасштабного російського вторгнення біженцями стали понад 3,55 млн українців.