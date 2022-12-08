Росія вдарила по транспортній базі Миколаєва
Через обстріл загорілися автобуси, які перебували на базі
Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.
"Удар по Миколаєву. Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає", – написав Тимошенко.
На місці працюють рятувальники.
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту вночі 7 грудня, близько 23:50. За попередньою інформацією, били із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Обійшлося без жертв та постраждалих.
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