Росія вдарила по транспортній базі Миколаєва

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

"Удар по Миколаєву. Окупанти вдарили по транспортній базі. Горіли автобуси. Інформації про жертв немає", – написав Тимошенко.

На місці працюють рятувальники.

Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що росіяни завдали ракетного удару по місту вночі 7 грудня, близько 23:50. За попередньою інформацією, били із зенітно-реактивної системи С-300. Влучання зафіксовані по територіях транспортних підприємств, пошкоджень зазнала техніка. Обійшлося без жертв та постраждалих.

Окупанти всю ніч з 7 на 8 грудня гатили з "градів" і важкої артилерії по Нікопольщині Дніпропетровської області.

Протягом 7 грудня українські воїни уразили 2 склади з боєприпасами, 6 пунктів управління й 22 райони зосередження особового складу ворога

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