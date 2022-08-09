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Росія ввела заборону на імпорт овочів та фруктів з Молдови

9 серпня, 2022 вiвторок
17:34
Економіка Молдова

Россільгоспнагляд з 15 серпня забороняє ввезення в РФ продукції рослинництва з 31 району Молдови, а також з автономної Гагаузії та муніципалітетів Кишинів і Бєльці

Про це повідомила журналістам радник керівника служби Юлія Мелано, інформує "Интерфакс".

За її словами, Россільгоспнагляд був змушений запровадити обмеження через неодноразове виявлення небезпечних карантинних об'єктів у молдавській продукції, що надходить на територію Росії.

"Про це молдавська сторона була раніше неодноразово поінформована, проте належної реакції не було, - сказала вона. - Заходи, які вживає молдавська сторона щодо дотримання міжнародних та російських фітосанітарних вимог при постачанні підкарантинної продукції до Російської Федерації, є недостатніми".

Введені обмеження націлені на захист території РФ від проникнення та поширення карантинних об'єктів, зазначила вона.

  • Нагадаємо, у Молдові стривожені заявами Придністров'я про бажання приєднатися до Росії.

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Росія
Молдова
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