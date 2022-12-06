Росія за добу втратила 510 військових, 5 танків та 5 дронів, – Генштаб ЗСУ
З початку повномасштабної війни РФ проти України знищено 92 200 окупантів, 2929 танків, 5905 бронемашин і 1587 безпілотників
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на facebook-сторінці.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано
- танків ‒ 2929 (+5) од.
- бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од.
- артилерійських систем – 1915 (+1) од.
- РСЗВ – 395 (+0) од.
- засоби ППО ‒ 211 (+0) од.
- літаків – 281 (+0) од.
- гелікоптерів – 264 (+0) од.
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5)
- крилаті ракети ‒ 592 (+61)
- кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.
- автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од.
- спеціальна техніка ‒ 163 (+0)
У Генштабі додали, що втрати ворога на полі бою уточнюються.
- Нагадаємо, 5 грудня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворожих районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, подібні 8 районів уразили й ракетні та артилерійські війська.
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