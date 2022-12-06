Росія за добу втратила 510 військових, 5 танків та 5 дронів, – Генштаб ЗСУ

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ на facebook-сторінці.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.12 орієнтовно склали:

особового складу ‒ близько 92 200 (+510) осіб ліквідовано

танків ‒ 2929 (+5) од.

бойових броньованих машин ‒ 5905 (+5) од.

артилерійських систем – 1915 (+1) од.

РСЗВ – 395 (+0) од.

засоби ППО ‒ 211 (+0) од.

літаків – 281 (+0) од.

гелікоптерів – 264 (+0) од.

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1587 (+5)

крилаті ракети ‒ 592 (+61)

кораблі /катери ‒ 16 (+0) од.

автомобільної техніки та автоцистерн – 4505 (+8) од.

спеціальна техніка ‒ 163 (+0)

У Генштабі додали, що втрати ворога на полі бою уточнюються.

Нагадаємо, 5 грудня авіація Сил оборони завдала 15 ударів по ворожих районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, подібні 8 районів уразили й ракетні та артилерійські війська.

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